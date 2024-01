“Nesti Kerenxhi mori pjesë në kurthin që i ngritën Nako Spirus”- Zbardhet dokumenti: Ka qenë i dallavereve, të përjashtohet! Neve qanim, ndërsa ai fishkëllente! Përgjonte fshehur…

Furtuna e kryqëzatës në kupolën e Ministrisë së Brendshme pas dënimit të Koçi Xoxes, ka pasuar me shumë shkarkime e goditje ndaj drejtuesëve kryesorë të dikasterit të sigurimit, i akuzar asokohe për trockizëm dhe veprimtari agjenturore kundër interesave të Partisë dhe diktaturës së proletariatit.

(VIJON NGA NUMRI I KALUAR)









Për herë të parë Nesti Kerenxhi është dënuar në mbledhjen e bërë enkas për këtë çështje në organizatën bazë të partisë të drejtorisë së Sigurimit, ku u shënjuan një mori drejtuesish e zyrtarësh të lartë si pjesë e grupit të ish ministrit të arrestuar tashmë. Gazeta “Panorama” boton sot procesverbalin e mbledhjes së organizatës bazë të partisë të drejtorisë së Sigurimit në Ministrinë e Bredëshme, ku pasqyrohen debatet e zjarrta ndërmjet liderëve të shërbimit të fshehtë në shqyrtim të veprimtarisë trockiste dhe armiqësore të drejtuesve më të lartë të Ministrisë si Koci Xoxe, Nesti Kerenxhi, Mihallaq Ziçishti Vaskë Koleci, Vango Mitrojorgji, Myftar Tare, etj.

Në relacionin informativ që mban firmën e Fiqrtete Shehut, asokohe sekretare e parë e Komitetit të Partisë së rrethit Tiranë, drejtuar Komitetit Qendror të Partisë, bëhet me dije gjithçka e shqyrtuar nga mbledhja e organizatës së partisë së Drejtorisë së Sigurimit, ku kanë diskutuar zyrtarët më të lartë të shërbimit Nesti Kerenxhi Vaskë Koleci, Vango Mitrojorgji, Siri Çarçani, Lefter Lakrori, Paskal Andoni, Isa Agoviku, Zymer Jerina, Nesti Kopali, Thoma Vangjeli, Strati Papa, Ali Kubati, Myftar Tare, Beqir Ndou, Uran Avdiu, Asllan Zyka, Mit’hat Bushati, Muharrem Lila, Skënder Konica, Pilo Shanto, Jani Naska, Petrit Arbana, Thoma Vangjeli, Zoi Shkurti, Vangjel Pecani, Dhosi Progri, Mihallaq Ziçishti, Sadik Bocaj, Sali Ormëni, etj, të cilët pas qëndrimit kritik ndaj aktivitetit të Koci Xoxes, kanë reflektuar mbi punën e tyre gjatë periudhës 1945-1949, duke vënë në dukje qëndrimet trockiste, persekutimet, terrorrin, arrestimet, torturat, pushkatimet pa gjyq, zhdukjen e personave, etj, të evidentuara këto deri në atë kohë nën drejtimin e Koci Xoxes. Vet liderët e shërbimit sekret kofirmuan në këtë mbledhje siç nënvizon Fiqrtete Shehu, se në bashkëpunim me këshilltarët jugosllavë që ishin në Ministrinë e Punëve të Brendshme, kishin vënë organet e Sigurimit të Shtetit mbi Partinë, madje kishin harritur deri aty sa të kontrollonin edhe postën e Enver Hoxhës kreut të Partisë dhe të survejonin disa nga drejtuesit kryesor të shtetit si Mehmet Shehun, Spiro Kolekën, Bedri Spahiun, Nako Spiron, Njazi Islami, etj.

Dokumenti në fjalë përmban ndërkaq dënimet e propozuara nga organizata bazë e partisë e Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit, ku bie në sy debati i zgjatur për ndëshkimin e Nesti Kerenxhit, I cili për disa kohë ka kryer detyrën e numurit dy të minsitrisë së Brendëshme dhe fill pas arrestimit të Xoxes ka bërë fuksionin e ministrit të punëve të Brendshme. Më poshte publikojmë të plotë diskutimet në këtë mbledhje për të cilën në atë kohë kanë qarkulluar thashetheme e pandehma nga më të ndryshmet…

DOKUMENTI

Komiteti i Partisë i Qytetit Tiranë

Tiranë, më 25.3.1959 Nr. 7/392 Komitetit Qendror të Partisë, Tiranë

Bashkëngjitur ju dërgojmë propozimet e organizatës bazë të Drejtorisë së Sigurimit, nr. 1, në lidhje me masat që duhen marrë për shokët: Vaskë Koleci, Vango Mitrojorgji, Myftar Tare dhe Nesti Kerenxhi.

Paskal Andoni: Pasi të nesërmen e letrës, Anthimi më tha se kishte gënjyer, unë e godita. Më thërriti Nesti, e më thotë se: pse e torturove dhe më dënoi me pesë ditë arrest. Të nesërmen, mbasi më tha Srati, të vete të shoh Anthimin, shkova e më gjeti Nesti dhe më foli si i marrë. Më vonë, Nesti e merr vetë në pyetje, por se çfarë i tha, nuk e di. Pastaj, Nesti më këshilloi të kisha kujdes në proceset, mbasi bëra një arrestim tjetër.

Vangjo Mitrojorgji: Pjesëmarrja e Vangjose vetë, në rastin e Galip Hatibit, forcoi ndjenjën e torturave.

Në shtator të vitit 1946, arrestova ilegalisht një person, që dilte në procesin e Llazar Papapostolit, urdhri mu dha nga Nesti. Këtë e arrestova me Angji Faber e Thoma Vangjelin, të cilin, e ruante të izoluar në Seksionin e Tiranës, Turabiu, deri sa u zhduk. Këtë, e merrte në pyetje, Nesti e Thoma Karamelua.

Kur kam qenë në Seksion, Skënder Kosovën, e kam vënë në lidhje me një vajzë, për ta përdorur si rrjet. Ka qenë kjo vajzë, për të cilën flitej, që merrej në makinë dhe kur më hoqën nga Seksioni, për në Divizon, dyshova, se mos qe shkaku i dyshimeve me këtë, të cilën ia kam thënë Nestit.

Isa Agoviku: Jugosllavi, Filipoviç, na u duk shpëtimtar i situatës, sepse ne nuk kemi qenë të orientuar, as nga Nesti, as nga tjetër njeri, mbi punën tone. Nesti dhe Vaska, monopolizonin punën.

Kolonel Safeti, ka insistuar që të ndaloheshin torturat, por Koci dhe Nesti, nuk e praktikuan këtë.

Puna trockiste nga Safeti, është futur edhe në organikë. Kanë parë këtë, në forma mekanike poshtë, në disa vende, kuadri i pakët dhe nga Drejtoria, nuk plotësohej, faji i Nestit, Vaskës, etj.

Nesti më ka kthyer informatat mbi Jugosllavët, duke më thënë se: Nuk janë gjë dhe më ka pas thënë se çështja e Selitës, nuk është gjë, por, shikoni Shahin Rukën, se nuk është gjë ai.

Jani Naskën e Dhosi Progrin, m’i kanë rekomanduar si të dyshimtë nga Strati Papa, dhe këtë ja kishte thënë Nestit. Nga kjo, në karakteristikat personale, nuk kanë qenë objektiv.

Zymer Jerina: Në vitet 1945-1946, u caktova si Sekretar Legate në Itali dhe Nesti Kerenxhi më tha që do të kontrollosh dhe Fonin, pasi ai është intelektual dhe ka disa të meta. Ju kontrolloni letrat e anëtarëve të Partisë për jashtë, për këtë më tha Nesti, se mund të shkruajnë edhe gabime dhe më solli një shembull.

Nesti Kopali: Kam gjetur një dokument që flet për Pano Rushon anëtar partie, ku Nesti thotë të zhduket, por mbasi Seksioni i Korçës, refuzon ta zbatojë këtë urdhër, atëherë ai i thotë që le të kalbet në burg.

Thoma Vangjeli: Kur vajti Komandanti në Jugë, Nesti më tha që duhet të ruhemi nga minoritarët. Ndërsa për vetëvrasjen e Nakos, po Nesti më tha që, thuaji Zihni Muços, që të mos marri asnjë masë, por të punohet.

sa Agoviku: Procesit të Xegës dhe Konomit, i jepej rëndësi, kopjativin ja gjeti Xegës në zyrë. Gjatë procesit, Xega na nxori disa ministra, si: Tashko, Koleka, etj. Këto emra ai, i nxori vetë gjatë pyetjeve, dhe ka pas qenë futur në qorrsokak.

Fliste dhe për të tjerë, si Thaçi që kishte vdekur. Unë këto ja referoja Nestit, i cili, më thoshte që të vazhdoja dhe kam vazhduar, por pas torturave ai, i mohonte të gjitha këto deklarata. Edhe nga lart, nuk u kërkua hesap. Nesti më thoshte se neve, na e kanë gjetur pikën e dobët, prandaj të hapim sytë.

Strati Papa: Mbasi erdha nga leja (21.8.1948), Paskali, më tha: se Xega dhe Konomi, u dënuan dhe se kemi autorizim për t’i ri proceduar dhe të torturoheshin. Paskali mori Xegën, ndërsa Jani Pilo, Konomin. Para se t’i rrihnin, do t’i premtonin jetën, po të flisnin.

Kishin shkruar nga 60-70 faqe dhe për këto, Vangjua tha: Të shikohen dhe çdo ditë që keni takim, të më tregosh mbi proceset. Paskali, pa dru e kishte zgjidhur punën me Xegën. Ishim në pragun e Plenumit të XI-të dhe Vangjua, më thotë që të shikohet çështja e Anthimit në Itali, në objektet qendrore. Të synohesh që të dalë nga ata që janë jashtë. Janë dorëshkrimet e Vangjos me këto procese, të shkruara me dorë.

Vangjua pyeste çdo ditë mbasi ishin dënuar me vdekje dhe u vonuan pa u ekzekutuar. Miltiatdhi, thotë se Anthim Konomit, i jepej një deklaratë për këta ministra, si Spiro Kolekën etj. Një gjë e tillë, e kishte dhënë para tetë muajsh, Xega, të cilën ja kishte dhënë Nestit dhe ky tha: qeratallarët e dinë pikën e dobët.

Ali Kubati: Në shtator 1946, Nesti Kerenxhi më ka thirrur për ta survejuar Myslym Pezën, duke më thënë se e njeh nga çeta e Pezës, dhe me që ishte pa parti, ta shikosh dhe më thuaj. Raportoja çdo ditë dhe së fundi, dhashë një relacion, ku them se është i ndershëm dhe s’ka nevojë të shikohet.

Kadri Hazbiu më tha, se ke rënë në pozitat e tij. Myslymi na ndihmojë me informata për Grupin e Deputetëve dhe mbante qëndrim të mirë.

Vaskë Koleci: Për çështjen e biografisë së Josip Djerdës, është e vërtetë dhe këtë e din Nesti, i cili ka dosje të posaçme për këto. Këto letra i kam marrë që në gusht të 1947-ës, dhe i kam mbajtur aty. Nuk i kam treguar as njeriut. Ia dorëzova Nestit. Koçi nuk i ka parë.

Për kartabiankën në Shkodër (1946), unë vajta në tetor, në fillim, nuk më është dhënë. Kam rrah, mbas 15 a 20 ditëve, u ktheva. Bisedova me Nestin, ku erdhi dhe Koçi, aty më kanë thënë: përdorni çdo gjë, d.m.th., herën e dytë kur vajta.

Myftar Tare: Konkretisht, shoku Nesti, kur e dini çështjen e Nakos?

Nesti gjegjet: Konkretisht, që kur më thirri Koçi, u kuptua.

Sadik Bocaj: Nesti e tha se ajo ishte një prapaskenë dhe unë i kam hasur këto prapaskena.

Myftar Tare: Atë ditë që u vra Nakua, neve qanim, ndërsa Nesti, fishkëllente.

Isa Agoviku: Unë propozoj, në lidhje me shokun Nesti e shokun Vaskë, që të merret në shqyrtim, çështja e qëndrimit të tyre në parti, apo jo. Sepse shoku Nesti, ka gabime kaq të rënda në çështje të Sigurimit, të kuadrit, etj., dhe se po të mos kishte qëllim të keq, do t’i shkonte puna mirë.

Nesti nuk ka pse t’ja veshë fajin Kocit vetëm, ka edhe ky vetë gabime. Ky e njihte komandant Tukun etj., dhe le t’ua parashtronte këto gabime.

Nesti Kopali: Për Nesti Kerenxhin, nuk kam vendosur, sepse lart ka bërë një autokritikë të shëndoshë. Këtu, atë që bëri, e pëlqeva, por, ai ka pasur të thoshte akoma.

Beqir Ndou: Nesti ka qenë i dallavereve dhe ka përgjegjësi të madhe, ai ka pasur mundësi, ta ndihmojë Partinë.

Mihallaq Ziçishti: Unë nuk e vë në një kategori Nestin, me Vaskën, Qëndrimi i tij (Nestit), këtu ka qenë i mirë. Shoku i Komitetit Central, na tha se Nesti ka lënë rrugën e vjetër, ai ka mbajtur qëndrim të këtillë në Komisionin e Planit, unë propozoj, vërejtje të rëndë.

Uran Avdiu: Idem.

Asllan Zyka: Idem

Mit’hat Bushati: Unë mendoj, se shoku Nesti, e ka zbatuar me koshiencë vijën trockiste. Autokritika e shokut Nesti në Komitetin Central, nuk ka qenë shumë e kënaqshme. Ai është përgjegjës për vrasjen e shokut Nako. Ka qenë pjesëtar i prapaskenës. Ai është përgjegjës për tortura dhe vrasje. Ish-ministri, të përjashtohet.

Lefter Lakrori: Unë pashë se Nesti, po realizon, veç kësaj, duke parë qëndrimin e tij këtu, unë jam dakord me Mihallaqin Ziçishtin.

Muharrem Lila: Është e vërtetë se Nesti ka qenë elementi kryesor i gabimeve në Sigurimin e Shtetit, por duke marrë parasysh ndihmën e dhënë Partisë në Plenumin e XI-të dhe qëndrimin e tij sot, autokritikën e tij sot, edhe unë jam dakord me shokun Mihallaq.

Skënder Konica: Jam i mendimit si Mihallaqi.

Pilo Shanto: Nesti Kerenxhi është përgjegjës për të gjitha ato që u thanë këtu, por duke u kapur nga fjala e të deleguarit, duke parë qëndrimin e Komisionit të Planit, në lidhje me Jugosllavët, ndihmën e dhënë Komitetit Central, unë mendoj si Mihallaqi.

Jani Naska: Më 1947, ngrita një bisedim tek jugosllavët kundër interesave tona, dhe këtë ja raportova Nestit, por ai nuk e pa me interes. Trajtimi im në Drejtori, nuk ka qenë i mire. Gjatë kohës në Drejtori e kam ndier veten si në shtëpinë e hasmit.

Dyshimi që kishte Nesti për mua dhe që u rrah Mahmut Qemali, për të thënë për mua, por nuk doli gjë. Sepse unë jesh kaq i dyshimtë, nuk di gjë, por se gjoja unë jesha organizuar me një grup reaksionarësh dhe që do i bëja atentat kundër komandantit.

Për autokritikën e shokut Nesti, jam i të njëjtit mendim si shoku Isa Agoviku. Nesti ja hodhi fajin Koci Xoxes dhe pjesërisht morri përsipër vetë, jo si kryesor që ka qenë dhe i dyti pas Kocit, e cilësoj unë, sepse ka qenë në Byro, anëtar i Komitetit Qendror, ndihmës ministër i Brendshëm dhe dinte gjendjen në udhëheqje, kurse ne nuk dinim gjë.

Petrit Arbana: Në 1 maj të vitit 1948, u caktova në tribunë së bashku me Angji Faberin për të ruajtur Mehmetin. Po atje, qëndroi Angji dhe Nesti vetë.

myslym peza

Myslim Peza

Kush është Nesti Kërenxhi

U lind në Korçë, më 5 shtator të vitit 1920, familja e tij është me origjinë nga Vithkuqi, kurse babai i tij, Pilo Kërenxhi, ka qenë shok me Mihal Gramenon dhe Spiro Bellkamenin dhe së bashku me ta ka luftuar për pavarësinë e vendit. Arsimin fillor, plotor dhe liceun francez i ka kryer në vendlindje. Me lëvizjen komuniste është lidhur që në vitin 1936-1937, kur zhvillohej Lufta e Spanjës. Në Grupin Komunist të Korçës është lidhur që në muajin qershor-korrik të vitit 1939. Ka marrë pjesë në të gjitha demostratat kundër pushtimit fashist. Që me themelimin e PKSH është anëtar i saj.

Me krijimin e qarkorit të partise dhe atij të rinisë ka qenë anëtar i tyre. Në vitin 1942, u zgjodh sekretar politik i Komitetit Qarkor të Rinisë. Në Konferencën e Parë të vendit të PKSH në mars 1943 është një nga 6 delegatët e Qarkorit të Korçës. Më pas në mbledhjen kombëtare të rinisë zgjidhet anëtar i KQ të RKSH. Me krijimin e brigadës së 4-t sulmuese caktohet përgjegjës i sektorit politik të brigadës.

Me hapjen e kurseve të kuadrove politikë të ushtrisë në Panarit të Korçës u caktua përgjegjës i shkollës së parë të partisë. Prej këtej, niset për të shkuar si përfaqësues i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë shqiptare pranë Shtabit të Përgjithshëm jugosllav dhe mareshallit Tito. Në plenumin e 2 të KQ të PKSH rizgjidhet anëtar i KQ të PKSH. Pas çlirimit caktohet në detyrën e zëvendësdrejtorit të Mrojtjes së Popullit (Sigurimit të Shtetit), ku drejtor ishte Koçi Xoxe, me unifikimin e Ministrisë së Brendshme, ministër u emërua gjenerallejtnant Koçe Xoxe dhe kolonel Nesti Kerenxhi. Më vonë emërohet ministër i Brendshëm dhe anëtar i Byrosë Politike. Pas Kongresit të Parë, ai dhe gruaja e tij, e cila ishte ministre e Arsimit dhe anëtare e KQ të PKSH u përjashtuan nga të gjitha funksionet qeveritare dhe partiake dhe filloi kalvari i gjatë i persekucionit enverist.