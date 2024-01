“Rritet numri i emigrantëve turq në Britaninë e Madhe”- “Telegraph”: Kalimet me varka të shqiptarëve kanë rënë me 93%

Numri i emigrantëve turq që mbërrijnë në Britani me varka të vogla përgjatë Kanalit është trefishuar vitin e kaluar, tregon një analizë e shifrave zyrtare, shkruan Telegraph.









Numri i njerëzve nga Turqia që arritën në Mbretërinë e Bashkuar u rrit nga 1,127 në 2022 në 3,060 vitin e kaluar, duke e bërë Turqinë vendin e tretë më të madh për mbërritjet me varka të vogla pas Afganistanit dhe Iranit.

Kalimet e përgjithshme ranë me 36 për qind nga 45,774 në 2022 në 29,437 vitin e kaluar .

Në gusht, Britania negocioi një marrëveshje të re me Turqinë për të rritur bashkëpunimin në çmontimin e furnizimit me gomone për bandat e kontrabandës së njerëzve.

Qeveria britanike është në bisedime për të vendosur një marrëveshje kthimi që do të lejonte dëbimin e shpejtë të emigrantëve turq .

Numri më i madh ishte nga Afganistani me 5,579 (në krahasim me vitin e kaluar me 39 përqind), Irani me 3,581 (ulje 39 përqind), Turqia, Eritrea me 2,668 (rritje 32 përqind), Iraku me 2,549 (ulje 44 përqind) , Siria me 2333 () rënie 22 për qind) dhe Sudani me 1633 (7 për qind).

Emigrantët indianë panë një nga rritjet më të mëdha , me 60 përqind në 1,194 vitin e kaluar. Kjo ishte kryesisht nga fillimi i vitit kur indianët mundën të udhëtonin pa viza nëpër Serbi, por kjo rrugë është mbyllur, duke çuar në një rënie të mprehtë në fund të vitit.

Kalimet nga shqiptarët – të cilët përbënin një të katërtën e 45,774 njerëzve që kaluan Kanalin në vitin 2022 – ranë me 93 për qind pasi Ministria e Brendshme ra dakord për një marrëveshje të shpejtë kthimi, solli rregulla të reja për të kufizuar pretendimet për skllavërinë moderne dhe vendosi një goditje në fermat e paligjshme të punës dhe kanabisit të drejtuara nga bandat shqiptare në MB, mbyllet artikulli i gazetës britanike.