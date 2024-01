“Mos tento të marrësh vëmendje duke poshtëruar dikë që të ka ndihmuar”-Dafina Zeqiri i kthehet ashpër Taynës: Askush nuk fiton…

Këngëtarja Dafina Zeqiri dhe reperja Tayna mbahen mend për për një bashkëpunim të titulluar “Bye bye”.









Megjithatë dy vajzat e showbizz-it duket se nuk kanë më raporte të mira me njëra-tjetrën dhe për këtë pjesë reperja nga Prizreni foli përmes rreshtave në disa nga intervistat e saj të fundit në edicionet festive, ku u shpreh se arsyeja e ftohjes së raporteve mes tyre kishin qenë ndërhyrjet nga palët e treta.

Por menjëherë pas kësaj deklarate ka reaguar Dafina, e cila në kanalin e saj zyrtar të fansave në Instagram, ka thënë se ajo ka një arsye të veçantë kur vendosë të largoj dikë, dhe se ajo nuk mund të jetë një “keqkuptim” i vogël apo diçka e thënë nga dikush pasi nuk janë 10-vjeçare por vajza me moshë 25-30 vjeçare.

“Hmm… E keqja është kur bën një të mirë dikujt dhe pastaj e kthen pas një kohe shumë të shkurtër me të keq. Ti? S’e di pse? Çfarë ka ndodhur? Pse ti? Kur ke bërë gjithçka? Duhet ta mbrosh atë person tek të tjerët që kanë munduar ta poshtërojnë. Nuk ka ndodhur kurrë që unë të ndahem nga dikush për shkak të ndonjë keqkuptimi apo fjalëve të njerëzve përreth, sepse nuk jemi më 10-vjeçarë, por 25-30 vjeçarë. Nëse do të ishte një keqkuptim, do ta kishim sqaruar dhe do të kishim kaluar. Fjalët e njerëzve përreth? Nuk kam njerëz që merren me thashetheme. Askush nuk fiton kur tenton të tërheqë vëmendje duke poshtëruar atë që të ka ndihmuar”, ka shkruar Dafina në Instagram.

Por nuk ka mbaruar me kaq pasi edhe Tayna nuk qëndroi indiferente duke reaguar me një status në “Threads”, ku shkruante: “Të gjithë e dimë kush kë e ka ndihmuar në atë kohë. Ndalo së qenuri deluzioniste”