“Vura re mungesë profesionalizimi në disa aspekte, nuk ndihesha rehat”, trajneri spanjoll tregon arsyet e “divorcit” me Apoloninë

Trajneri Jeraj Rodriguez ka njoftuar dorëheqjen e tij nga posti i trajnerit të Apolonisë. Sipas mediave spanjolle, ky vendim erdhi pas dy javësh bisedime të pafrytshme me presidentin e klubit të Kategorisë së Parë.









Rodriguez, i cili erdhi në stolin e Apolonisë këtë sezon, shpjegoi për “LanzaroteDeportiva.com” se vendimi i tij ishte për shkak të këndvështrimeve të ndryshme me menaxherin e lartë në lidhje me mënyrën e punës së përditshme dhe nënshkrimet që bëheshin në klub.

“Projekti nuk i plotësonte kushtet që ishin ofruar në fillim me objektivin e promovimit. Vura re mungesë profesionalizimi në disa aspekte dhe nuk ndihesha rehat me situatën. Pas dy javë bisedimesh, dorëzova dorëheqjen”, deklaroi Rodriguez.

Trajneri e lë skuadrën në vendin e pestë në renditjen e Kategorisë së Parë, 10 pikë larg kreut dhe u kualifikua për në fazën e 1/16-të të Kupës së Shqipërisë, ku do të përballet me Partizanin.

Rodriguez, i cili ka një përvojë të madhe në futbollin kombëtar me ekipet e Lanzarote ose Balearic, si dhe me përvojë ndërkombëtare në stërvitje në Lindjen e Mesme dhe Kinë, me siguri së shpejti do të ketë propozime për të stërvitur dhe për t’u rikthyer në stol.

PANORAMASPORT.AL