Justin Bieber befasoi gruan e tij Hailey Bieber duke e kthyer një mesazh me tekst që ajo e dërgoi në njëveper arti.









Një kornizë ku ishte tekst i bardhë në një sfond të zi që i ngjante një kartoni letre.

‘Më mungon. Me mungon buzëqeshja jote. Me mungon e qeshura jote. Mungojnë përqafimet e tua. Me mungojne puthjet e tua. Mungojnë shakatë tuaja.Më mungon të jem në krahët e tu”- ishte mesazhi Haileyt.

Çifti është i martuar prej pesë vitesh dhe janë më të dashuruar se kurrë.