“Mungesë që nuk mund të zëvendësohet”- Alketa Vejsiu flet për humbjen e të atit: Lexoj mesazhet e tij dhe sot

Moderatorja Alketa Vejsiu, së fundmi ka folur për humbjen e babait të saj, i cili u nda nga jeta disa muaj më parë për shkak të një sëmundjeje të rëndë.









Duke iu përgjigjur një pyetje të ndekësve të saj në rrjetin social ” Instagram”, se si po e kalon humbjen e babait, moderatorja tha se ishte dhimbja më e hidhur që kishte provuar, ndërsa foli dhe për raportet që kishte me të.

Ajo tregon se i kishte kërkuar që kur të ndahej nga jeta ta përcillnin me muzikë dhe kurrë mos të vishnin të zeza.

“Është një mungesë që nuk mund të zëvendësohet”, tha ndër të tjera Vejsiu.

Mesazhi i plotë i Alketa Vejsiut:

Mund të them se ky është viti më i keq i jetës time dhe dhimbja më e hidhur që kam provuar ndonjëherë. Kisha një lidhje shumë të veçantë me babin dhe ne kishim një gjuhë dashurie të jashtëzakonshme të dy. Mesazhet e tij janë fantastike dhe kur i lexoj sot, mekanizmi i mbijetesës që kemi ne njerëzit për ta maskuar dhimbjen, por dhimbja është aty në fakt. Ne duhet të akomodohemi te dhimbja jonë dhe të shikojmë përtej saj.

Babi gjithmonë kur ishim të gëzuar, më thoshte kur të largohem nga kjo jetë duhet të më përcjellësh me muzikë. Dhe kështu ishte momenti i ceremonisë së lamtumirës. Nuk donte që unë të vishesha me të zeza në asnjë mënyrë. Më thoshte vishu o me të bardha o me të kuqe se këto janë ngjyrat që të shkojnë.

Është një mungesë që nuk mund të zëvendësohet, por jam mundur të lexoj libra dhe të kuptoj, t’i jap një interpretim udhëtimit të shpirtrave që ikin edhe vijnë dhe janë me ne, si Zotat, për të na mbrojtur.