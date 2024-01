“Ti nuk di të jesh njeri”- Alketa Vejsiu shpërthen ndaj Alfred Pezës pasi i hoqi njerkën nga puna: Të rroftë xhaketa me shamiçkë! Mos harro se të gjithë…

Moderatorja Alketa Vejsiu, ka akuzuar ashpër drejtorin e Radio Televizionit Shqiptar, Alfred Peza dhe drejtoreshën e Burimeve Njerëzore, Anila Agalliu për heqjen padrejtësisht nga puna të njerkës së saj.









Në një postim të bërë së fundmi në “Instastory”, teksa është pyetur nga ndjekësit e saj nëse do ta prezantonte sërish festivalin e RTSH, Vejsiu ka thënë se do kishte dëshirë për ta prezantuar festivalin, por ajo i zgjedh njerëzit që punon.

Përpos kësaj, moderatorja ka zgjedhur të mos heshtë, ndërsa shkruan se Alfred Peza dhe Anila Agalliu i pushuan padrejtësisht nga puna njerkën, e cila punonte prej 32 vjetësh në RTSH.

Ajo shkruan se gruaja e babait të saj, Edlira, kishte marrë leje pa të drejtë page dhe ndërsa i shërbente një të sëmuri që luftonte me jetën në spital, e hoqën nga puna pas 32 vite punë në atë televizion.

Moderatorja shkruan se ajo tashmë ajo i ka hedhur në gjyq, ndërsa e ka cilësuar Pezën si dikush që nuk di të jetë njeri, e jo të denjë për postin e drejtorit.

“Mos i shkel kurrë njerëzit që të shtruan rrugën ku ecën ti sot, Fred, me kostumin e një drejtori që s’di ta mbash e nuk të shkon fare, se ti nuk di të jesh njeri dhe ky është kriteri i parë i njerëzve që sjellin progres. Atë pozicion pak njerëz mund ta dinë ta mbajnë. Ti thjesht nuk je i denjë! Të rroftë xhaketa me shamiçkë”, shkruan Alketa Vjesiu.

“Karma is a bitch! Mos harro Alfred Peza! Të gjithë marrin atë që meritojnë! Ka Zot!”, shton më tej ajo.

Reagimi i plotë:

“S’do ia fal kurrë drejtorit aktual atë që i bëri gruas së babait tim në ditët më të vështira. Edlira mori leje pa të drejtë page dhe ndërsa i shërbente një të sëmuri që luftonte me jetën në spital, edhe pasi lajmëroi, e hoqën nga puna në mënyrën më të shëmtuar që mund të ekzistojë. 32 vite punë në atë televizion. I ka hedhur në gjyq dhe pretendon shumë paga dhe do ta fitojë gjyqin, si shumë të tjerë që kishin të njëjtin fat dhe kanë ndjekur të njëjtën rrugë ligjore. Koston e mban shteti shqiptar për shkeljet e drejtoreshës së DBNJ, Anila Agalliu, e cila nuk dënjon të kthejë as përgjigje, harron që është e përkohshme aty dhe nuk është në biznesin e saj privat që të bëjë ç’të dojë.

Unë i shmang polemikat, por më duhet të mbaj qëndrim publik sot. Kam lexuar shumë për Fredin këtë kohë. Të gjithë ata që e atakojnë (sulmojnë) nuk e kanë dritaren time, kështu që po flas edhe për ata. Mos i shkel kurrë njerëzit që të shtruan rrugën ku ecën ti sot, Fred, me kostumin e një drejtori që s’di ta mbash e nuk të shkon fare, se ti nuk di të jesh njeri dhe ky është kriteri i parë i njerëzve që sjellin progress. Atë pozicion pak njerëz mund ta dinë ta mbajnë. Ti thjesht nuk je i denjë! Të rroftë xhaketa me shamiçkë.

Rastin e kësaj gruaje të mirë që hoqën nga puna do e bëj unë publik, edhe pse mori leje pa të drejtë page, për emergjencë (fatkeqësi) e paparashikuar me ligj dhe kjo më mirëkuptoni, nuk është revoltë banale për çështje page, se atë do ta ketë sa të ketë jetën, por çështje dinjiteti dhe të drejtë për atë nepotizmin që ulet këmbëkryq në shumë institucione dukei hequr mundësitë meritës dhe kontributeve të shumë njerëzve. Të shkosh në pension me dinjitet, meqë ka punuar me korrektesë për 32 vjet, është trofe i rëndësishëm, që ti ia vodhe. Karma is a bitch! Mos harro Alfred Peza! Të gjithë marrin atë që meritojnë! Ka Zot”, shkruan Alketa Vejsiu.