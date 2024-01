Arrestimi i Berishës, Boçi: Mbështetësit e Bashës shprehën kënaqësi, bashkëpunëtorë në këtë që i ndodhi liderit të PD. Janë patericë e qeverisë

Për ish-deputetin Luçiano Boçi, aktualisht në fuqi për statusin e PD është në fuqi i vendimi i gjyqtarit Zhukri dhe se kjo parti drejtohet nga Sali Berisha. I ftuar në emisionin “Kjo Javë” me Nisida Tufën në News 24, Boçi akuzoi grupimin e Lulzim Bashës se është bërë patericë e qeverisë.









“Partia Demokratike zyrtare është vendimi i Zhukrit. Zyrtarisht Parlamenti nuk konsideron Gjykatën dhe njeh zyrtarisht një palë. Mbështetësit e Bashës e kanë pritur me një lloj kënaqësie anormale këtë lloj arrestimi dhe është pararendur nga deklarata që vijnë nga përfaqësues politike që kanë vënë në fokus të sulmit të tyre Sali Berishën dhe Partinë Demokratike në një sulm krejtësisht absurd. Opozita ka një fokus politik të pandryshueshëm që është lufta me mazhorancën.

Nëse do të bëhesh patericë e qeverisë, të çon të bësh arsyetime të tilla. Kjo pjesë bën opozitën e opozitës dhe bën opozitën e qeverisë. Këtë nuk e bëjnë nga papjekuria. Kanë shprehur pjesën e kënaqësisë dhe madje janë kontributor pasi sulmi i tyre nuk është ndaj Edi Ramës por vetëm ndaj kreut të Partisë Demokratike. Sulmi i tyre nuk është vetëm ndaj Zt.Berisha por edhe ndaj demokratëve. Mund të jenë të motivuar në përballje me demokratët por jo me qeverinë dhe ky është gabim fatal. Nuk mund të prodhosh politikë duke luftuar veten, historinë tuaj dhe për më tepër ata që i ke përfaqësuar”, tha ai.

Boçi komentoi edhe deklaratat e Lulzim Bashës. “Nuk para e ndjek zt.Basha. ishte pjesë e humorit të përditshëm dhe e ndoqa. Ai i ka zhvleftësuar vetë deklaratat e tij. Në asnjë moment nuk ka bërë zgjidhjen e duhur politike në Partinë Demokratike dhe tani në një moment të vështirë të jetës së vet politike, nuk bën zgjidhjen e duhur”, tha ai.