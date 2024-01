“I izoluar, por i pamposhtur”- Sali Berisha në “arrest shtëpie”, Noka drejton mbledhjen e Kryesisë: Koha t’i përgjigjemi armikut

Deputeti i PD-së, Flamur Noka ka drejtuar mbledhjen e Kryesisë, në mungesë të ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie.

Noka gjatë fjalës së tij u shpreh se duhet të marrin me shpejtësi kthesën dhe t’i përgjigjen Ramës me mosbindje civile.

“Ne duhet të marrim me shpejtësi kthesën, duhet ti përgjigjemi Ramës dhe për këtë s’do ketë asnjë hezitim. Është koha t’i përgjigjemi armikut tonë me mosbindje civile. Berisha është i izoluar, por më i pamposhtur se kurrë.

Ai zgjodhi Kushtetutën dhe ligjin, lufta ndaj tij është përpjekja për një opozitë të kontrolluar nga Rama, me gjenocid po i shfaros shqiptarët nga vendi”, Flamur Noka.

“Ne duhet të marrim me shpejtësi kthesën, duhet ti përgjigjemi Ramës dhe për këtë s’do ketë asnjë hezitim. Është koha t’i përgjigjemi armikut tonë me mosbindje civile. Berisha është i izoluar, por më i pamposhtur se kurrë. Ai zgjodhi Kushtetutën dhe ligjin, lufta ndaj tij është përpjekja për një opozitë të kontrolluar nga Rama, me gjenocid po i shfaros shqiptarët nga vendi”, Flamur Noka.