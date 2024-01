Kush është vajza nga Koreja e Veriut që mund të pasojë Kim Jong Un si udhëheqës?

Agjencia e spiunazhit të Koresë së Jugut ka thënë se e konsideron vajzën e vogël të liderit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, trashëgimtaren e tij të mundshme. Për herë të parë, Shërbimi Informativ Kombëtar (NIS) tha se e sheh Kim Ju Ae, e cila thuhet se është rreth 10 vjeç, si pasardhësja e mundshme e babait të saj. Ai iu referua analizës së aktiviteteve të saj publike dhe protokolleve shtetërore që i ishin dhënë si bazë për vlerësimin e saj. Ka pasur spekulime intensive mbi rolin e ardhshëm të Ju Ae që kur ajo u zbulua në botën e jashtme pak më shumë se një vit më parë.









Kush është Kim Ju Ae?

Media shtetërore e Koresë së Veriut e quan atë fëmijën “më të dashur” ose “më të respektuar” të Kim Jong Un. Ajo ka publikuar një sërë fotosh dhe pamjesh të saj duke shoqëruar babanë në ngjarje publike, duke treguar për pozitën e saj në rritje politike. Mediat koreano-jugore kanë spekuluar më parë se ajo është e dyta nga tre fëmijët e liderit dhe se fëmija i parë është një djalë. Megjithatë, analistët kanë vënë në pikëpyetje besueshmërinë e raporteve. Koreja e Veriut, e cila është një nga vendet më të fshehta në botë, nuk ka konfirmuar nëse Ju Ae ka ndonjë vëlla e motër. Ajo mendohet të jetë fëmija që ylli i basketbollit amerikan Dennis Rodman e quajti vajzën e vogël të Kim pas udhëtimit të tij në kryeqytetin Phenian në 2013.

Zbulim surprizë

Ju Ae bëri paraqitjen e saj të parë publike në nëntor 2022, kur ajo pa një testim rakete me rreze të gjatë veprimi me babanë e saj. Ishte një surprizë e madhe për ekspertët e huaj pasi as Kim Jong Un dhe as babai i tij Kim Jong Il nuk u përmendën në mediat shtetërore të Koresë së Veriut përpara se të jenë të rritur. Pas daljes së saj të gjashtë publike vitin e kaluar, një analist i Koresë së Veriut tha për Sky News se po shfaqet një “temë”.

Jean H Lee, e cila krijoi zyrën e parë të agjencisë së lajmeve Associated Press në Korenë e Veriut, tha se ngjarjet që ajo ka ndjekur kanë tendencë të përfshijnë “armë dhe raketa”. Ajo tha se imazhet më të habitshme të Ju Ae janë kur ajo mori pjesë në një banket ushtarak për të shënuar 75 vjetorin e ushtrisë së vendit shkurtin e kaluar. “Kur shikoni këto foto, ajo është përpara dhe në qendër. Ajo është aty. Është si kjo tablo e babait, nënës, vajzës. Dhe mendoj se ajo që njerëzit vunë re, sigurisht, para së gjithash ishte, ‘oh zot, ai po prezanton të bijën! Çfarë do të thotë kjo?”, tha ajo për podkastin e Sky News Daily.

Sa gjasa ka ajo për të pasuar babanë?

Sipas një analisti në Institutin privat Sejong në Korenë e Jugut, Kim me gjasë beson se vajza e tij ka kapacitetin dhe vendosmërinë për ta pasuar atë si udhëheqës. Cheong Seong-Chang tha se mbipesha e liderit të Koresë së Veriut duket aq serioze sa “nuk do të jetë e habitshme edhe nëse ai shembet nesër”. “Duke shoqëruar babanë e saj në ngjarje të mëdha, është sikur ajo po mëson mbretërinë dhe po ndërton një rrjet njerëzor në një moshë të butë”, tha ai. Megjithatë, shërbimi inteligjent i Koresë së Jugut ka një rekord të paqartë kur bëhet fjalë për konfirmimin e zhvillimeve atje. Nuk ka asnjë koment zyrtar nga media shtetërore e Koresë së Veriut mbi planin e trashëgimisë.

Në të kaluarën, NIS dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë së Koresë së Jugut kanë paralajmëruar se ishte shumë herët për të parë Ju Ae si trashëgimtare të babait të saj, duke pasur parasysh moshën relativisht të re të Kim – ai mbush 40 vjeç të hënën. Ajo ka përmendur gjithashtu strukturën e pushtetit të Koresë së Veriut të dominuar nga meshkujt. Që nga themelimi i saj në vitin 1948, Koreja e Veriut është qeverisur nga anëtarë të njëpasnjëshëm meshkuj të familjes Kim.