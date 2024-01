Momente tmerri, avionit i shkëputet dritarja gjatë fluturimit, bën ulje emergjente!

Një avion me pasagjerë i linjës Alaska Airlines u detyrua të bëjë ulje emergjente në Oregon pasi një pjesë e avionit u shkëput në ajër.

Avioni ishte nisur për në Ontario të Kalifornisë por u kthye dhe bëri ulje të sigurt në Portland, qyteti më i madh i Oregonit pas rreth gjysmë ore nga nisja e tij.

Boeing 737 Max 9 i Alaska Airlines u kthye në Portland, qyteti më i madh i Oreganit, 35 minuta pas fluturimit për në Kaliforni pasi një pjesë e jashtme e avionit, duke përfshirë dhe një dritare u shkëput.

Agjencia Federale e Aviacionit të SHBA tha se avioni “u kthye i sigurt… pasi ekuipazhi raportoi si një problem me presionin e ajrit”.

Sipas të dhënave të para ka disa të lënduar. Avioni kishte 174 pasagjerë dhe 6 anëtarë të ekuipazhit.

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.

Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn

— BNO News (@BNONews) January 6, 2024