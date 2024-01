“Nuk e doja organin tim gjenital dhe e preva…”-Nga ndarja e prindërve tek tentativa për të kaluar ylberin, Edona James rrëfen jetën e saj: Babai im nuk më dhuroi kurrë dashuri

Spektakli i së premtes në “Big Brother VIP Kosova” ka sjellë një sërë surprizash, një prej atyre ishte edhe rrëfimi i Edonës. Klip i transmetuar që përfshin rrëfimin e saj për sfidat të cilat ajo ka kaluar përgjatë jetës së saj dhe vendimi për të ndryshuar gjininë e saj.

Edona e ka përshkruar fëmijërinë e saj si “zhgënjyese” pasi nuk e pranonte dot veten në trupin e një djali dhe si pasoj është bullizuar dhe paragjykuar që e vogël.

Sipas Edonës, kur ajo ishte në shkollë ishte e dhunuar.

Po ashtu, ajo ka rrëfyer për publikun që donte aq shumë të ishte vajzë sa që kur ishte duke u larë,nuk e pranonte dot organin e saj gjenital dhe ka tentuar ta presë. Ajo tregon se ka lënduar veten dhe ka përfunduar në spital me gjakderdhje të shumta.

Më tej ajo e vazhdon rrëfimin e saj duke treguar se kishte tentuar të kalonte ylberin bazuar në gojëdhënat që ka dëgjuar se nëse e kalon mund të ndryshosh gjini.

Edona ka rrëfyer edhe për marrëdhëniet jo të mira me babain e saj, emigrimin në Gjermani, si dhe procesin e operimit e dashuritë e dështuara përgjatë jetës.

“Babi ishte shumë i vështirë, e ka rrahur mamin shumë herë. Mamin e dua shumë me babin nuk kam marrëdhënie, për mua nuk është baba ai që fle me mamin por ai që të rrit. Ai mua nuk më ka dhënë dashuri kurrë. Atij si ka interesuar a kemi të hamë a të pimë. Mami im u martua me një gjerman për letra por ai nuk na donte ne i thoshte mamit “kopilat e tu”.