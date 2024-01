“Nuk ka gjë më dëshpëruese për një njeri sesa…”- Lulzim Basha i përgjigjet Argita Malltezit: Vajza e ‘non gratës’ sulmon me të njëjtën gjuhë si babai i saj, del poshtë pallatit dhe…

Kreu i PD-së Lulzim Basha, përmes zëdhënëses së tij, i është përgjigjur vajzës së ish-kryeministrit Sali Berisha, Argita Malltezit, pasi kjo e fundit e cilësoi ‘të mbaruar’.









Basha shprehet se nuk ka gjë më dëshpëruese për një njeri sesa të detyrohet të dalë poshtë pallatit për të mbrojtur babain dhe burrin në arrest shtëpie nën hetim për korrupsion, ndërsa shton se ajo sulmon me të njëjtën gjuhë si Berisha.

Kreu demokrat e këshillon t’i kërkojë falje demokratëve, të cilët thotë se ajo, i ka përdorur dhe kërkon t’i përdorë për qëllime personale dhe të shkojë të sqarojë para drejtësisë akuzat për korrupsion të ngritura nga SPAK dhe ato në shpalljen si person i padëshiruar nga Britania e Madhe.

REAGIM I ZËDHËNËSES SË PARTISË DEMOKRATIKE TË SHQIPËRISË

Nuk ka gjë më dëshpëruese për një njeri se sa të detyrohet të dalë poshtë pallatit për të mbrojtur babain dhe burrin në arrest shtëpie, nën hetim për korrupsion.

Në përpjekjen dëshpëruese për t’i përdorur edhe ata demokratë që ende vazhdojnë t’i shkojnë nga pas, vajza e non gratës dhe vetë non grata, sulmon PD dhe kryetarin e saj me të njëjtën gjuhë të babait të saj.

Një nga arsyet që PD është në këtë situatë, është pikërisht fakti që Sali Berisha kërkonte me çdo kusht të mbronte Argiten nga drejtësia, por edhe kësaj nuk ia doli.

Prandaj Argita, të vetmen gjë që mund të bëjë është t’i kërkojë falje demokratëve, të cilët ajo i ka përdorur dhe kërkon t’i përdorë për qellime personale dhe të shkojë të sqarojë para drejtësisë akuzat për korrupsion të ngritura nga SPAK dhe ato në shpalljen si person i padëshiruar nga Britania e Madhe, ku edhe ajo duket se ka një rol të rëndësishëm.