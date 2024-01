Trajneri i Çelsit: E meritonim fitoren, Broja duhet të buzëqeshë. E rëndësishme për ekipin dhe vetë atë që të rrisë besimin

Trajneri i Çelsit, Mauricio Poçetino, pas suksesit në Kupë ndaj Prestonit, pohoi se skuadra e tij e meritoi të fitonte, kryesisht për atë që dha në pjesën e dytë, që ishte totalisht ndryshe nga e para. Poçetino foli edhe për Brojën, që shkëlqeu në pjesën e dytë, ku argjentinasi deklaroi se sulmuesi i Kombëtares shqiptare mund të buzëqeshë tani dhe duke gjetur rrugën e rrjetës pret që të përmirësohet më shumë.









Ja prononcimi i Poçetinos për BBC Sport pas ndeshjes:

“Një fitore shumë e mirë. Në pjesën e parë isha pak i zhgënjyer. E nisëm shumë keq. U thashë lojtarëve pas pjesës së parë që duhej të rrisnim energjinë dhe të bënim ndeshjen tonë me Preston.

Pjesa e dytë ishte një lojë krejtësisht ndryshe. Ne dominuam, krijuam raste dhe e merituam fitoren. Ne treguam mungesë dëshire në pjesën e parë dhe po flisnim shumë për energjinë e tyre. Ata ishin më të mirë se ne në fushë. Unë isha me të vërtetë i zhgënjyer, por pasi ngritëm nivelin, filluam të luanim dhe e merituam të fitonim”.

A do t’i japë besim goli i Armando Brojës? “Unë mendoj se duhet të jetë e mahnitshme. Ai duhet të buzëqeshë, të jetë pozitiv dhe të ndryshojë gjuhën e trupit. Mendoj se kur të performojë mirë dhe të gjejë rrjetën, ai do të përmirësohet. Është e rëndësishme për ekipin dhe për të që të përmirësojë besimin e tij.”

Për paraqitjen e Enzo Fernandez: “Skuadra po përmirësohej me kalimin e kohës dhe ishte një lojë e rëndësishme për Enzo Fernandez të ndjente se mund të performonte në një nivel të lartë.”

Për stërvitjen e një skuadre të re: “Ne jemi një ekip i ri që duhet të ndërtohet me rezultate, por edhe me paraqitje për të fituar besim. Do të jetë e vështirë, por ne mezi presim gjysmëfinalen.

Unë mendoj se është një përgjegjësi e madhe sepse ne jemi Çelsi. Sigurisht që po e shijoj. Ky është presioni. Unë jam një trajner që i pëlqen të fitojë dhe të jetë konkurrues, por në të njëjtën kohë duhet t’u japim kohë lojtarëve të rinj, kështu që ata mund të përmirësohen dhe të maturohen. Ne duhet të gjejmë një ekuilibër. Është çështje kohe që skuadra të performojë, sepse ne kemi cilësi. Kemi një grup dhe ekip për të qenë më të mirë.”

Kë do tjetër? “Nuk ka rëndësi kush. Ne shpresojmë të luajmë këtu në ‘Stamford Bridge’, pasi kjo do të ishte më mirë për ne.”

