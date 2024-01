Një pjesë e Kroacisë është në alarm të kuq moti për shkak të temperaturave të ulëta, erërave të forta dhe reshjeve të dëborës.









Situata më e vështirë është në rajonin e Rijekës, në kanalet Kvarner dhe Velebit për shkak të një stuhie të fortë me valë stuhie, e cila me shumë mundësi do të forcohet gjatë natës, dhe në Velebit priten rrëqethje uragani deri në 170 kilometra në orë

Për shkak të kushteve të pafavorshme të motit, lundrimet në det janë pezulluar.