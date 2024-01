Fotot nga paparazzi/ Frederik Ndoci si “burrë i devotshëm”, aktori i bën vetë pazaret

Festat e fundvitit janë edhe një moment i mirë për të bërë blerje më shumë se zakonisht. Njerëz me qese në duar që nxitojnë nëpër dyqane është padyshim një pamje mëse e zakonshme në vendin tonë në ditët e fundvitit.









E duket se edhe personazhet e famshme, nuk kanë sesi mos të bëhen pjesë e kësaj rutine. Frederik Ndoci është fotografuar nga paparaci ynë, teksa në ditët e fundit të vitit, ka preferuar që pazarin ta bëj krejt i vetëm.

Ashtu si duket edhe nga fotot, këngëtari, nuk e ka humbur stilin e tij, ndonëse në një ditë të ngarkuar me pazare. Me kapelen që e mban thuajse gjithnjë dhe me shall, artisti, kishte zgjedhur të ishte disi më sportive në veshjen e tij.

Me qese në duar dhe tërësisht i përqëndruar në “detyrën” që i ishte ngarkuar, Frederiku duket se edhe po e shijon këtë moment me veten. Këngëtari njoftoi rreth një vit më parë se kishte vendosur që të kthehet përfundimisht në Shqipëri për të jetuar dhe për të punuar, pas vitesh në emigrim.

“E unë do kthehem tash përgjithmonë! Të këndoj për këtë vend, ma t’bukrin dhe e qiell, ma t’bukrat male, fusha e dete, do këndoj për shqiptarinë këtu, sepse këtu me knon zemra, këtu ma don shpirti me ken!”, shkruan artisti, teksa flet dhe për plagën e shoqërisë shqiptare, largimin masiv të të rinjve dhe të shkolluarve për të jetuar dhe punuar në vende të tjera të botës.

“Kombit tonë sot nuk i mungojnë vlerat, as mendjet…Kombit tonë i mungon më shumë se kurrë ‘zemra’! Kur nënës i merr bijtë i ke tharë shpirtin, e njësoj ky Komb po thahet nga eksodi i bijve më të vyer. Bota po na merr sot, si dhe dje, si dhe ndër shekuj, po zgjedh e merr për vete më të mirët ndër ne…duke na tharç shpirtin si komb!”, shkruan Ndoci.