Kush është qyteti më i nxehtë dhe plot zona të gjelbra. Misteri i temperaturave të larta

Shiritat e temperaturës lexonin 38 gradë Celcius për të dytën ditë me radhë, por turmat e mesditës në qendër të Osijekut dukeshin të patrazuara nga rreziku që sinjalizohej.









“Ne punojmë në diell, për ne nuk është problem”, tha Davor, 47 vjeç, një korrier biçikletash me shërbimin e shpërndarjes së ushqimit Wolt.

Megjithëse shumë njerëz që jetojnë atje mund të mos e dinë, ky qytet i vogël kroat është pika e nxehtë e vdekjes nga nxehtësia në Evropë. Në dy dekadat e fundit, moti i nxehtë ka rezultuar më vdekjeprurës në Osijek se në çdo qytet tjetër në Evropë, zbuloi një studim në revistën mjekësore Lancet. Studiuesit modeluan të dhënat e temperaturës dhe vdekshmërisë nga 854 qytetet më të mëdha në Evropë dhe zbuluan se kroatët kishin më shumë gjasa të vdisnin nga nxehtësia. Megjithëse shumë njerëz që jetojnë atje mund të mos e dinë, ky qytet i vogël kroat është pika e nxehtë e vdekjes nga nxehtësia në Evropë. Në dy dekadat e fundit, moti i nxehtë ka rezultuar më vdekjeprurës në Osijek se në çdo qytet tjetër në Evropë, zbuloi një studim në revistën mjekësore Lancet. Studiuesit modeluan të dhënat e temperaturës dhe vdekshmërisë nga 854 qytetet më të mëdha në Evropë dhe zbuluan se kroatët kishin më shumë gjasa të vdisnin nga nxehtësia.

Pavarësisht nga rreziku, pak është bërë për t’i mbajtur njerëzit të sigurt – ose për të kuptuar pse ata po vdesin me një shkallë kaq të lartë. Mjekët dhe shkencëtarët thonë se kriza shëndetësore është shumë më e madhe nga sa e kuptojnë njerëzit, me publikun të pavetëdijshëm se sa e fortë godet vapa dhe politikanët të papërgatitur që ajo të përkeqësohet.

“Në shekullin e kaluar kishte disa rreziqe, por jo aq shumë”, tha Lidija Srnec, një shkencëtare klimatike në Shërbimin Meteorologjik dhe Hidrologjik Kroat, duke treguar një tabelë të koduar me ngjyra të sinjalizimeve të temperaturës në një kompjuter në zyrën e saj në Zagreb.

“Por me afrimin e sotëm, periudhat me alarme të kuqe janë më të shumta dhe zgjasin më shumë.”

Ndërsa ndotja e karbonit ka bllokuar atmosferën, duke kapur rrezet e diellit si një serë, Evropa është pjekur në nxehtësi të egër. Moti i nxehtë vrau 70,000 njerëz në të gjithë kontinentin verën e kaluar dhe numri i vdekjeve në vitin 2023, viti më i nxehtë në histori, mund të jetë akoma më i lartë. Mjekët thonë se kostoja njerëzore e një vale të nxehtit varet jo vetëm nga faktorët klimatikë, por edhe nga sa të cenueshëm janë njerëzit dhe sa mirë reagojnë ata.

Osijeku, një qytet me 100,000 banorë pranë kufirit të Kroacisë me Serbinë, nuk shquhet si një qytet që duhet të vuajë nga vapa e ferrit. Rajoni bujqësor i Sllovenisë në të cilin ndodhet është më i nxehtë se kryeqyteti, Zagrebi, por jo aq i nxehtë sa Dalmacia bregdetare, e cila është shtëpia e magneteve turistike të Dubrovnikut dhe Splitit. Banorët vendas thonë se cilësia e kujdesit shëndetësor është tipike për vendin. Banori mesatar është bërë më i vjetër, veçanërisht që kur Kroacia u bashkua me BE në 2013, por studiuesit kontrolluan moshën.

Duke e shtuar misterin, Osijeku është shtëpia e natyrës që duhet ta mbajë atë të freskët. Qyteti ndodhet në brigjet e lumit Drava, i cili derdhet në Danub 12 milje në rrjedhën e poshtme, dhe shikon nga Kopački Rit, një nga ligatinat më të mëdha të Evropës. Planifikuesit urbanë ndërtuan parqe në qytet kur ishte nën sundimin e perandorisë austro-hungareze.

“Osijeku është plot me zona të gjelbra”, tha Matijana Jergović, një epidemiologe në Institutin Mësimor të Shëndetit Publik Andrija Stampar në Zagreb. Ajo u rrit në një lagje të klasës punëtore të Osijekut, e rrethuar me beton, tha ajo, por shpesh arratisej në lumenj dhe pyje aty pranë.

Rebusi nuk është problem vetëm për Kroacinë. Gjuetia për përgjigje në Osijek dhe në Zagreb, ku moti i nxehtë ka rezultuar pak më pak vdekjeprurës, mund të ndihmojë qytetet e goditura nga nxehtësia në të gjithë Evropën të përshtaten pasi klima bëhet më pak mikpritëse për njerëzit.

Në një mëngjes të rrëmbyeshëm gushti të këtij viti në Osijek, teksa pëllumbat zhytën sqepat e tyre në një shatërvan dhe një qen i ashpër u shtri mbi rrymat e ujit që lëshonte periodikisht, rrugët ishin të rralla, por tarracat ishin të mbushura. Një kuzhinier indian, i cili kishte punuar në kushte shumë më të nxehta në Dubai, tha se nxehtësia kroate nuk ishte aq e keqe. Osijek, shtoi ai duke ngritur supet, “ndihem si në shtëpinë time në Uttarakhand”.

Mjekët ofrojnë disa teori për të shpjeguar numrin e vdekjeve. Si fillim, trupat e ujit që rrethojnë Osijekun janë të ngadalshëm ose të qetë, gjë që e bën ajrin të lagësht. Shumë ujë në ajër do të thotë që më pak rruaza djerse avullojnë nga lëkura dhe nxjerrin nxehtësinë nga trupi. Shkencëtarët kanë paralajmëruar se temperaturat e “llambave të lagështa” që përbëjnë nxehtësinë dhe lagështinë janë në disa pjesë të botës afër kufijve të asaj që mund të marrë trupi i njeriut.

Studimi i Lancet nuk ka faktorizuar lagështinë në modelet e tij, por studimet e fundit sugjerojnë se ajo nuk ndryshon shumë, tha Pierre Masselot, nga Shkolla e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale në Londër, autori kryesor i studimit.

“Nga pikëpamja epidemiologjike, lagështia nuk duket se luan një rol të madh në vdekshmërinë drejtpërdrejt, megjithëse nuk mund të mohohet se ka një ndikim.”

Pastaj ka sëmundje para-ekzistuese. Mjekët e quajnë nxehtësinë një vrasës të heshtur, sepse vetëm një pjesë e vdekjeve që ajo shkakton regjistrohen si të tilla. Ndërsa disa njerëz vdesin nga goditja e nxehtësisë në ferma ose kantiere, me certifikata vdekjeje që përmendin nxehtësinë si shkak, shumë të tjerë vdesin në shtretërit e spitaleve dhe shtëpitë e të moshuarve ndërsa luftojnë sëmundjet e zemrës dhe mushkërive. Ditët e nxehta i shtyjnë trupat e dobët të mbingarkohen dhe netët e ngrohta i pengojnë ata të rikuperohen. Rezultati është një rritje e vdekshmërisë së tepërt që shfaqet vetëm në statistika.

Shkencëtarët thonë se kjo mund të ndodhë në dy mënyra në Osijek. Një studim i të mbijetuarve të luftës në Vietnam në vitin 2020 zbuloi se ekspozimi ndaj luftës ishte i lidhur me sëmundjet e zemrës më vonë në jetë – veçanërisht te gratë, të cilat për një sërë arsyesh vdesin me ritme më të larta se burrat nga valët e të nxehtit. Në Osijek, ku disa ndërtesa janë gërmuar nga predhat që ranë gjatë luftës së pavarësisë së Kroacisë me Jugosllavinë në 1991, banorët mund të mbajnë plagë të fshehura që i bëjnë ata të prekshëm nga nxehtësia.

“Prindërit tanë na futën në autobusë dhe nuk e dinin se në cilin qytet do të përfundonim”, tha Jergović, i cili iku në Austri për tre muaj në moshën 13-vjeçare dhe ndihmoi fëmijët e tjerë refugjatë të gjenin familje pritëse atje.

Ushqimi mund të jetë një faktor tjetër. Kroacia ka përqindjen më të lartë të njerëzve që janë mbipeshë ose obezë në Evropë. Në bregdetin e saj, njerëzit preferojnë një dietë mesdhetare me peshk, perime dhe verë në vend të mishit, patateve dhe birrës. Por Osijeku dhe qytetet e tjera sllave krenohen me një kuzhinë të yndyrshme më afër asaj të Evropës Qendrore. Menutë në dritaret e restoranteve të Osijekut ofrojnë një ushqim të përzemërt që bllokon arteriet dhe rrit presionin e gjakut.

Dinko Pesić, nga grupi lokal mjedisor Zeleni Osijek, tha se banorët e moshuar të Sllavonisë, në veçanti, i shohin salsiçet e derrit të yndyrshëm dhe gjellët pikante si tradita që nuk duan të heqin dorë.

“Dieta nuk është e përshtatshme për motin përgjithmonë të përkeqësuar.”

Shkencëtarët thonë se shpjegimet janë, për momentin, pak më shumë se supozime të arsimuara. Por ata paralajmërojnë se problemi do të përkeqësohet pa veprime urgjente sot.

Në brigjet e Dravës, një ulërimë e vazhdueshme lajmëron një aspekt të keq të përkeqësimit të motit në Kroaci. Branimir Hackenberger, një biolog në Universitetin e Osijekut, i cili modelon popullatat e insekteve, tha se një person që ulet buzë lumit gjatë verës mund të pickohet 300 herë në orë nga mushkonjat.

“Në Osijek, ne kemi më shumë sulme të mushkonjave në një orë sesa në Burkina Faso.”

Kroacia është goditur nga valët e të nxehtit të verës të ndjekur nga përmbytjet e shpejta që kanë ndihmuar në shumimin e mushkonjave. Insektet nuk mbartin ende sëmundje të tilla si malaria, tha Hackenberger, por kushtet ekologjike për përhapjen e sëmundjeve infektive janë tashmë atje.

Përtej uljes së ndotjes së saj nga gazrat serrë, Kroacia ka pak kontroll mbi rritjen e temperaturave. Ajo që mund të bëjë sot, thonë ekspertët, është të ndërmarrë hapa të thjeshtë për të shpëtuar jetë gjatë valëve të të nxehtit, të tilla si paralajmërimi i banorëve dhe kontrollimi i popullatave vulnerabël.

Ministria kroate e shëndetësisë tha se ishte në dijeni të studimit të Lancet, por nuk kishte analizuar pse Osijeku në veçanti dhe Kroacia në përgjithësi u goditën aq keq. Ai tha se tashmë kishte një sistem paralajmërimi të hershëm dhe rekomandime për mbrojtjen nga nxehtësia. Ai nuk tha se kur do të publikohej plani i tij i veprimit për shëndetin e nxehtësisë.

Njerëzit mund të përshtatin sjelljen e tyre, thonë ekspertët. Duke qëndruar jashtë një stadiumi futbolli gjatë një ndeshjeje në Zagreb, Željka Štaub, një infermiere me një kompani mjekësore të lëvizshme, i këshilloi njerëzit të pinin ujë dhe të shmangnin daljen jashtë nëse mundeshin.

“Sot, ne duhet t’u kushtojmë vëmendje njerëzve që pinë birrë në diell”, tha Štaub.

Në terma afatgjatë, qytetet mund të qëndrojnë të freskëta duke reduktuar trafikun duke ngrohur rrugët e tyre dhe duke zëvendësuar betonin dhe asfaltin me parqe dhe pemë. Efekti i ishullit të nxehtësisë urbane ngre temperaturat e qyteteve mbi rrethinat e tyre duke gjeneruar nxehtësi dhe thithur rrezet e diellit.

Hackenberger tha se Osijek kishte lëvizur në drejtimin e gabuar. Duke vozitur në një rrugë të mbushur me pemë me trungje dhe shtëpi dykatëshe që ngriheshin mbi to, ai tha se dy dekada më parë qeveria vendore kishte zëvendësuar pemët e larta në disa rrethe me pemë të shkurtra që bënin pak hije. Askush nuk kishte menduar për vapën që do të vinte.

“Tridhjetë vjet më parë, ne nuk do të kishim mundur t’i shihnim këto çati”, tha ai. “Do të kishte qenë e gjitha e gjelbër.”/ The Guardian