Orban mund të marrë presidencën e KE-së, Michel largohet nga mandati më herët për t’i dhënë kohë një zëvendësi tjetër

Charles Michel ka thënë se do të largohet herët nga posti i presidentit të Këshillit Evropian, në mënyrë që të mund të jetë anëtar i Parlamentit Evropian. Mandati i politikanit belg përfundon në nëntor, por zgjedhjet e Parlamentit Evropian janë caktuar për në qershor.









Presidenti i ardhshëm i Këshillit Evropian duhet të zgjidhet nga shumica e 27 liderëve të BE-së. Nëse nuk gjendet në kohë pasardhësi, kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, do të mbajë përkohësisht presidencën.

Hungaria do të mbajë presidencën e radhës së Këshillit nga korriku, që do të thotë se do të kryesojë takimet e ministrave të vendeve anëtare. Kryeministri nacionalist Orban do të mbante rolin e kryer normalisht nga presidenti i këshillit derisa të zgjidhej një zëvendësues për Michel.

Vendimi i papritur do të thotë se krerët e qeverive të BE-së, të cilët së bashku emërojnë presidentin e këshillit, janë nën presion për të rënë dakord për një pasardhës të Michel përpara 1 korrikut, kur Hungaria do të marrë përsipër presidencën e radhës gjashtëmujore.

Michel ka shërbyer si shef i Këshillit të BE-së, grupi i udhëheqësve qeveritarë të 27 vendeve anëtare të BE-së, që nga fundi i vitit 2019. Para se të merrte rolin e BE-së, ai ishte kryeministër i Belgjikës.

“Kam vendosur të dal si kandidat për zgjedhjet evropiane në qershor 2024”, tha ai për mediat belge. “Katër vjet pas fillimit të mandatit tim si lider evropian, është përgjegjësia ime të jap një llogari për punën time këto vitet e fundit dhe të propozoj një projekt për të ardhmen e Evropës.”

Muajin e kaluar Orban paralajmëroi se mund të “frenojë” ndihmën financiare për Ukrainën, pasi vuri veton ndaj paketës së BE-së prej 50 miliardë eurosh për Kievin.

Në vitin 2022, parlamenti i BE-së votoi për të miratuar një raport që theksonte se Hungaria nuk mund të konsiderohet një demokraci e plotë, duke akuzuar Orban për krijimin e një “autokracie zgjedhore”.