“Po! Unë jam shitur për lek, e pranoj”-Edona James habit me deklaratën e saj: Operacionet i kam paguar duke…

Edona James ka habitur sërish me deklaratën e saj të fundit teksa thotë se operacionet që ka bërë për tu kthyer në gjininë që ajo dëshironte i ka paguar me paratë e marra nga shitja e trupit të saj.









Edona tregon se është krenare për veprimin që ka bërë pasi e quan si pjesë të jetës së saj.

Ajo tregon se koha kur ajo kryente marrëdhënie seksuale në këmbim të parave ishte koha kur jetonte në gjermani.

“Unë jam shitur për lek e pranoj ka qenë pjesë e jetës time sepse me ato para kam paguar operacionet dhe të gjitha sepse skam pasur asnjë mundësi. Unë e di se sa para mund të marrësh me klikime nuk ja vlen nuk jeton dot me ato para.