Teo Hernandez është i qartë: Gjithmonë me Piolin, ne nuk i dëgjojmë llafet

Fitorja 3-0 e Milanit ndaj Empolit ka kthyer buzëqeshjen te kuqezinjtë, të cilët shohin tashmë veten më të sigurt në vendin e tretë, në ndjekje të Interit dhe Juventusit. Kjo fitore i jep edhe më shumë qetësi Stefano Piolit, pas zërave për largimin e tij.









Megjithatë, vetë lojtarët janë të bindur se trajneri nuk duhet prekur dhe këtë ide e ka përsëritur qartësisht Teo Hernandez pas ndeshjes.

“Kemi kaluar një periudhë pak të vështirë dhe të komplikuar, por kur fiton je i lumtur dhe mendoj se tani kemi bërë gjëra të bukura në këto ndeshje, si skuadër. Nuk kemi dëgjuar asnjëherë atë që thoshin njerëzit jashtë, kemi punuar mirë dhe për këtë arsye fituam.

Ne kemi qenë gjithmonë me trajnerin Pioli. Nuk dëgjojmë atë që thonë njerëzit. E gjithë skuadra është me trajnerin dhe jemi me të deri në fund”, tha mbrojtësi i cili në ndeshjet e fundit është sakrifikuar si qendërmbrojtës për kuqezinjtë.

PANORAMASPORT.AL