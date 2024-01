VIDEO/ Fitore e vuajtur për Juven, Vlahoviç përmbys skuadrën e Pipo Inzagit. Salernitana rezistoi me 10 vetë deri në minutën e 90-të

Juventusi mori një kualifikim tenistik në Kupën e Italisë ndaj Salenitanës, në shifrat 6-1, por përballja mes dy ekipeve në kampionat dhuroi një histori ndryshe. Skuadra e Pipo Inzagit për pak sa nuk e hidhëroi “zonjën e vjetër”, e cila arriti të marrë një fitore me përmbysje (2-1) në minutat shtesë të takimit.









Pjesa e parë u mbyll me fitoren 1-0 të Salernitanës, ku golin për vendasit e shënoi Maxhiore në minutën 39-të. Pjesa e dytë nisi keq për Salernitanën, pasi në minutën e 53-të autori i golit doli nga fusha me karton të kuq. Falë superioritetit numerik Juve arriti të barazojë shifrat në minutën 65-të me Iling.

Në minutën e parë shtesë, 90+1, është sulmuesi serb, Dushan Vlahoviç ai që përmbys rezultatin dhe i jep një trepikësh të vuajtur Juventusit, duke mos e lënë Interin që të shkëputet më shumë se dy pikë. Zikaltërit kryesojnë Seria A me 48 pikë dhe janë shpallur edhe kampionë dimri.

Goli i Salernitanës (VIDEO)

Goli i parë i Juves (VIDEO)

Goli i dytë i Juves (VIDEO)