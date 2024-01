“Beteja e opozitës, jo me organet e drejtësisë”- Bardhi: Ilir Beqja u amnistua nga segmente të SPAK për rastin e sterilizimit, ishte Gjykata që…

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, në një intervistë për gazetarin Osman Stafa në News24, është shprehur se ai mbështet organet e drejtësisë dhe se i denoncon ato në momentin që e shikon ato që nuk zbatojnë si duhet ligjin.









Kjo duket se është pika që e ndan atë me ish-kryeministrin, Sali Berisha, i cili prej kohësh i sulmon organet e drejtësisë dhe i quan ato vegla të Edi Ramës edhe pse Bardhi nuk e shikon si ndarje, por si qasje ndryshe.

Ai shton sipas tij, opozita nuk duhet të bëjë betejë me organet e drejtësisë, por me kryeministrin, Edi Rama.

Bardhi: Unë kam vlerësimin tim sa i takon organeve të drejtësisë. E kam thënë dhe e përsëris, opozita nuk mund dhe nuk duhet të ketë betejë me organet e drejtësinë. Beteja jonë është vetëm me regjimin e Edi Ramës dhe çdo veprim i joni do të duhet të jetë kundër keqqeverisjes së Edi Ramës, sikundër kam bërë thirrje që organet e drejtësisë do të duhet të kryejnë veprime vetëm me forcën e ligjit.

Pra është pika që iu ndan me zt.Berisha?

Bardhi: Unë nuk do ta shikoja as si bashkim dhe as si ndarje. E shikoj si një qasje timen në raport me organet e drejtësisë. Organet e drejtësisë duhet të zbatojnë ligjin dhe sa herë unë të konstatoj sipas vlerësimit tim që ka një tejkalim të asaj që parashikon ligji patjetër do të them opinionin tim të lirë. E kam thënë në të shkuarën si në rastin e sterilizimit ku pati një amnisti të orkestruar nga segmente të caktuara të Prokurorisë së Posaçme. Ishte gjykata ajo që detyroi SPAK që të merrte nën hetim ish-ministrin e Shëndetësisë, mikun e ngushtë të Edi Ramës, i cili deri në atë fazë të hetimeve ishte amnistuar nga hetimet e Prokurorisë.

Më tej, një grup prokurorësh konstatuan edhe pasuri apo veprimtari të tjera të kundraligjshme të mikut të ngushtë të Edi Ramës. Unë gjykoj dhe besoj që institucionet e drejtësisë duhet të kryejnë veprime që u dikton ligjin. Në parim u jam drejtuar institucioneve të drejtësisë. Për sa kohë u drejtohem me kallëzime Prokurorisë së Posaçme, ku konstatoj se ka vepra penale, do të thotë dua t'i jap besimin dhe mbështetjen time për të kryer veprimtarinë e tyre konform ligjit. Sa herë konstatoj se ka devijime, unë do të them opinionin tim