Nëse e konsumoni për të humbur peshë, njihuni me rreziqet e pirjes së ujit me limon çdo ditë

Limonët kanë shumë acid, dhe konsumimi i tepërt i ujit me limon mund të rezultojë në shpërbërjen e smaltit të dhëmbëve ose shtresës së jashtme të dhëmbëve, duke çuar në humbjen e mineraleve.









Sipas Shoqatës Amerikane Dentare, erozioni dentar i bën dhëmbët më të prirur ndaj prishjes me kalimin e kohës dhe mund të shkaktojë ndjeshmëri dhe dhimbje. Një studim zbuloi se lëngu i limonit mund të ketë të njëjtin efekt gërryes në dhëmbë si pijet e gazuara.

Për të minimizuar kontaktin e drejtpërdrejtë të acidit të ujit të limonit me dhëmbët tuaj, përdorni një pipë. Gjithashtu, shmangni larjen e dhëmbëve menjëherë pasi keni pirë ujë me limon. Në vend të kësaj, konsumoni shumë ujë të thjeshtë së bashku me ujë me limon për të zvogëluar rrezikun e ndjeshmërisë.

Konsumimi i sasive të mëdha të ujit me limon çdo ditë mund të dëmtojë stomakun. Për shkak të aciditetit të tij, mund të shkaktojë urth dhe të vjella. Një nga anët negative të pirjes së ujit me limon çdo ditë është se mund të shkaktojë zhvillimin e ulcerave. Acidi në limon mund të dëmtojë stomakun dhe mukozën e zorrëve, duke çuar në ulçera. Nëse tashmë jeni të prirur ndaj ulcerave, është më mirë të shmangni pirjen e ujit me limon çdo ditë.

Një studim zbuloi se ushqimet acidike mund të kontribuojnë në refluksin gastroezofageal (GERD) dhe refluksin acid. Kjo ndodh sepse acidi në limon irriton membranat e brendshme të ezofagut. Pirja e ujit me limon në stomak bosh mund ta përkeqësojë problemin, kështu që ata që janë të ndjeshëm ndaj refluksit acid duhet të përmbahen nga konsumimi i ujit me limon çdo ditë. Refluksi i acidit mund të rezultojë në vështirësi në gëlltitje, astmë të përkeqësuar, kollë, shije të thartë në gojë dhe shqetësime të gjumit nëse ndodh gjatë natës./ Agro web