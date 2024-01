“Para Fatos Nanos, u burgos politikisht një grua”- Erion Braçe: Nëna e dy fëmijëve të mitur u mbajt në qeli! Gjykata e shpalli të pafajshme socialisten

Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka sjellë në vëmendje arrestimin e Fatbardha Degës në vitin 1992 në Tropojë.









Braçe shkruan se është një socialiste e arrestuar para Fatos Nanos, ndërsa thotë se ishte e vetmja grua në Tropojë e burgosur në 34 vite dhe se ajo, edhe pse nënë e dy fëmijëve të mitur, u mbajt në burg.

Më pas, thotë Braçe, u shpall e pafajshme dhe doli nga burgu duke u konfirmuar se ishte arrestim politik.

Deputeti e ka krahasuar dhe me arrestin në shtëpi ndaj Berishës duke thënë se është një diferencë e madhe.

Postimi i Erion Braçes:

POOO, PARA FATOS NANOS,

NE BURG SHKOI NJE GRUA-FATBARDHA ZENELAJ-DEGA!

NE TROPOJE, SI SOCIALISTE!

Ne #TROPOJE, BARDHA ishte dhe eshte e VETMJA GRUA E BURGOSUR NE 34 VITE; nuk ka asnje grua tjeter!

U arrestua ne oren 24, ne shtator 1992, U BURGOS-as detyrim paraqitje e as arrest shtepie si grua e nene e dy te miturve, hetuesia ju be ne kete gjendje-duke e mbajtur ne burg, gjyqi gjithashtu ju be duke e mbajtur ne burg, prokuror pati nje mekanik te bere jurist vec ne 6 muaj kurs politik;

GJYKATA E SHPALLI TE PAFAJSHME DHE KESHTU DOLI NGA BURGU, DUKE KONFIRMUAR ARRESTIMIN POLITIK!

Fatbardha Zenelaj-Dega u arrestua pas nje serie ngjarjesh te renda ndaj socialisteve ne Tropoje;

Por mbi te gjitha, vetem 50 DITE PASI PARTIA SOCIALISTE FITOI NE ZGJEDHJET VENDORE BASHKINE E TROPOJES, PER HERE TE PARE E VEC PAK MUAJ PAS ZGJEDHJEVE POLITIKE TE 22 MARSIT!

KUPTONI?

NJE GRUA NE ARREST BURGU, POLITIKISHT!

Jo nje bure ne detyrim paraqitje apo arrest shtepie se eshte i pasur prej korrupaionit masiv!

DIFERENCE E MADHE!