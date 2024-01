Zbuloni sa herë biem në dashuri në jetën tonë?

Kur je në dashuri me dikë, mendimi se nuk do të zgjasë përgjithmonë bëhet i padurueshëm. Megjithatë, pavarësisht se sa e parëndësishme mund të duket jeta jonë pas ndarjes, ne vazhdojmë dhe biem përsëri në dashuri. Disa e gjejnë shpirtin e tyre binjak në fillim, të tjerë më vonë, por para se të takojmë personin e duhur, ndoshta do të na duhet të përballojmë disa zhgënjime.









Në fund të fundit, sa herë mund të biem në dashuri gjatë gjithë jetës? Ndonëse jeta e të gjithëve është një histori në vetvete, megjithatë, nëse shohim me kujdes do të kuptojmë se të gjithë biem në dashuri me 3 njerëz gjatë jetës sonë. Në fund të fundit, sa herë mund të biem në dashuri gjatë gjithë jetës? Ndonëse jeta e të gjithëve është një histori në vetvete, megjithatë, nëse shohim me kujdes do të kuptojmë se të gjithë biem në dashuri me 3 njerëz gjatë jetës sonë.

Hera e parë që biem në dashuri: Dashuria që ndihet e drejtë

Hera e parë që biem në dashuri është kur jemi nxënës të shkollave të mesme, e ndonjëherë edhe më të rinj. Ka të bëjë me dashurinë idealiste që shkon deri në atë që lexojmë për dashurinë në përgjithësi si fëmijë.

Kur shigjeta e Kupidit na godet për herë të parë, ne mendojmë se nuk mund të ketë dashuri tjetër si e jona, kjo është unike. Priremi të besojmë se kjo është gjëja më e mirë që mund të bëjmë dhe se do të zgjasë përgjithmonë, ndërkohë që përpiqemi të përballojmë presionin e bashkëmoshatarëve dhe të familjes sonë.

Në këtë fazë të jetës, jemi të gatshëm të sakrifikojmë gjithçka për dashurinë tonë për të punuar, sepse besojmë në uniken e saj. Nuk e kuptojmë se dashuria jonë e parë na bën naivë dhe optimistë të pashpresë.

Hera e dytë që biem në dashuri: Dashuria që na mëson jeta

Kjo lloj dashurie, zakonisht nëpërmjet dhimbjes, na ndihmon të kuptojmë se kush jemi dhe çfarë duam nga jeta. Është kjo dashuri që thyen iluzionet e krijuara më parë.

Megjithatë, edhe nëse mendojmë se tashmë kemi mësuar shumë për jetën, kthehemi në të njëjtin lloj marrëdhënieje dhe bëjmë të njëjtën zgjedhje të gabuar. Zgjedhja e gabuar, nga ana tjetër, na çon te njerëzit e gabuar. Jemi të vetëdijshëm për abuzimin mendor, fizik dhe emocional, por nuk duam t’i japim fund marrëdhënies jo të shëndetshme. Bëjmë çmos që të zgjatet sa më gjatë të jetë e mundur dhe do të donim që kjo dashuri të ishte reale, edhe nëse jemi të vetëdijshëm se nuk është kështu.

Hera e tretë që biem në dashuri: Dashuri që zgjat

Kjo lloj dashurie mund të gjitha mendimet tona rreth dashurisë. Në këtë lloj dashurie takojmë vetëm personin dhe na duket se çdo gjë është në rregull, madje nuk mund të shpjegojmë as marrëdhënien që na lidh me personin tjetër. Kjo sepse në këtë lloj marrëdhënieje ne jemi të pranuar ashtu siç jemi dhe nuk ka nevojë të shtiremi. Asnjë nga rregullat që menduam më parë nuk do të na ndihmonte të arrinim këtu.

Nuk ka nevojë të bëjmë kompromis me veten tonë, sepse partneri pranon veten tuaj autentike. Në fund, na duket se kjo dashuri është zgjedhja më e mirë që kemi bërë ndonjëherë.