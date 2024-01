Fenomeni i jashtëzakonshëm i 11 janarit, Hëna më e ndriçuar e vitit

Hënës së re të 11 janarit “do t’i mungojë” dielli në kupolën qiellore në një distancë relativisht të madhe: 4,99 gradë. Kjo është rreth 10 herë më e madhe se gjerësia e diellit në qiell. Si rezultat, kjo do të jetë gjithashtu Hëna e re më e ndriçuar e vitit 2024. Ora e saktë e hënës së re është 11:57 UTC dhe do të ndriçohet me 0.19%.









Pjesa e ndezur e gjysmëhënës është, sigurisht, një pamje e shkurtër e anës së ditës së Hënës. Pra, në vend që dita e saj të jetë krejtësisht larg nga Toka – Hëna e re do të shfaqet si një gjysmëhënë e hollë që po zhduket.

Kur është eklips?

Për të pasur një eklips diellor, hëna duhet të jetë në fazën e re. Në përgjithësi, themi se Hëna e re është kur Hëna kalon midis Tokës dhe Diellit.

Kjo është përafërsisht ajo që ndodh … por jo saktësisht. Nëse Hëna e re kalon saktësisht midis Tokës dhe Diellit çdo muaj, ajo do të prodhonte një eklips diellor çdo herë. Por Hëna normalisht kalon pak, mbi ose nën Diell, në qiell. Në Hënën e re të 11 janarit 2024, Hëna është afër distancës së saj më të largët nën rrafshin e orbitës së Tokës.