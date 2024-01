Kjo do të jetë java e fundit e pushimeve për Silvinjon. Trajneri i Shqipërisë do të kthehet në detyrë më 15 janar, duke nisur punën me vëzhgimin e futbollistëve të ekipit kombëtar.









Rreth dy muaj punë intensive me udhëtime dhe takime lojtarësh, për t’u përgatitur për miqësoret e muajit mars, ku Shqipëria do të marrë pjesë në turneun e zhvilluar në Algjeri, me kombëtare si Bolivia dhe Afrika e Jugut nga 18 deri në 26 mars.

Patjetër që në listën e trajnerit brazilian mund të ketë edhe ndonjë emër të ri, me Rei Manajn, i cili po kalon një formë të mirë dhe ftesa pritet që të jetë rezervuar për të. Po ashtu, interesant do të jetë edhe inkuadrimi i Armando Brojës.

