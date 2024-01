“Lot krokodili!”-Reagimi i Bashës për arrestimin e Berishës, Luçiano Boçi i përgjigjet: Ka kapërcyer kufijtë moral dhe është marrë me…

Lulzim Basha gjatë një konference me gazetarët ka folur për herë të parë edhe për arrestimin e ish-kryeministrit, Sali Berisha, ndërsa Luçiano Boçim nënkryetar në radhët e Rithemelimit iu përgjigj direkt nga studio e News 24.









Boçi tha se Basha dhe mbështetësit e tij jo vetëm që kanë shprehur ngazëllim për arrestimin e Berishës, por kapërcyer dhe kufinjtë moral duke i përmendur të bijën dhe dhëndrin.

Është një standard sjellje politikë që është instaluar në Shqipëri dhe nuk është në përputhje me qëndrimet që ka mbajtur. Kanë atakuar jo vetëm zt.Berisha, kanë shprehur ngazëllimin e tyre për arrestimin e zt. Berisha. Kanë kapërcyer edhe kufijtë moralë, janë marrë me të bijën e tij, me Argita Malltezin dhe dhëndrin e tij. Këto janë përgjegjësi morale dhe profesionale të njerëzvem” tha Boçi.