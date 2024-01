Talenti i garave me kuaj, Luis Jamil Markano, është ndarë tragjikisht nga jeta në moshën 19-vjeçare pas një aksidenti me motor.









Siç raportojnë forcat e rendit, motori i Markanos u përplas me një makinë dhe nuk arriti dot t’i mbijetonte plagëve të marra në trup, me talentin që pak ditë më parë mësoi se do të bëhej baba.

19-vjeçari filloi të bënte emër në këtë sport gjatë verës që lamë pas në një turnament në Ohaio, ku fitoi plot 40 gara.

