Nga Lautaro te Dibala, ja më të mirët e fazës së parë. Jo vetëm gola dhe asiste, Seria A bën bilancin

Golashënues, asis tues, driblues dhe specialistë për rikuperime dhe pasime të suksesshme. Ka përfunduar gjysma e parë e sezonit, është koha për të bërë një bilanc në Serinë A. Ka nga ata që gjithmonë godasin portën, por shënojnë pak gola, ndërsa të tjerë janë të pazëvendësueshëm për shkak të ndikimit që kanë në ndeshje:









mundësitë e krijuara, topat e fituar dhe aftësia për të marrë një faull në gjysmën e fushës kundërshtare. Në bazë të të dhënave të “Opta”-s, ja lojtarët më të mirë të pjesës së parë të kampionatit.

GOLASHËNUESI LAUTARO –

Statistika e parë vjen natyrshëm, pas një vështrimi të shpejtë të renditjes së golashënuesve. Kapiteni i Interit, Lautaro Martinez me 16 gola në 17 paraqitje, është lojtari me numrin më të madh të golave të shënuar në gjysmën e parë të sezonit. Pas tij janë Zhiru dhe Berardi, të dy me 9.

ASISTUESI DIBALA –

Kush, nëse jo ai? Mbreti i asistimeve në Serinë A është ylli i Romës së Murinjos. Në vetëm 13 ndeshje, Paulo Dibala u përfshi në 11 gola për verdhekuqtë: 5 gola, 6 pasime fituese (ashtu si Felipe Anderson dhe Turam).

KRIJUESI GUDMUNDSON –

Gjithmonë të njëjtët emra? Jo, aspak. Gjeniu i Xhenoas, Albert Gudmundson, vetëm pas Lautaros, Berardit dhe Zhirusë në renditjen e golashënuesve, është lojtari më i mirë në Serinë A për sa i përket numrit të rasteve të krijuara: 43, një më shumë se Politano dhe Soule.

DRIBLUESI SOULE –

Ylli i Frozinones ndan me Gudmundson numrin e golave të shënuar (8), si dhe aftësinë për të ndryshuar ndeshjen në çdo moment falë shpikjeve të tij në mesfushën sulmuese. Me 64 tentativa të suksesshme, Matias është dribluesi më i mirë në Serinë A. Diferenca në të dytin, Kvaratskhelian, është mbresëlënëse: Kviça ka ngecur në 45.

SIGURIA DI GREGORIO –

Ishte e qartë prej disa kohësh se ky ishte viti i tij: disa gabime, dhjetëra ndërhyrje vendimtare dhe një rol kryesor te Monza e Paladinos. Tani, megjithatë, shifrat në anën e tij: Mikele Di Gregorio është portieri më i mirë në Serinë A për sa i përket numrit të pritjeve të bëra: 73, 8 më shumë se portieri Leçes, Falkone.

MURI DOSENA –

Për sa i përket spastrimeve në mbrojtje, mbrojtësi i Kaljarit, Alberto Dosena është mbi pjesën tjetër. Regjistron tashmë 97 në Serinë A, dhjetë më shumë se Dragushin që la kampionatin për Totenhemin.

RIKUPERUESI UOLLAS –

Rifitimi i topit mbrapa dhe dhënia e zotërimit të topit ekipit tënd është detyrë e një mesfushori të modës së vjetër, thelbësore për skuadrat që fokusohen shumë në kundërsulme. Nuk është rastësi që specialist në këtë fushë është Uollas i Udinezes (150 topa të rikuperuar), i ndjekur nga Ramadani (Leçe, 135) dhe Barrenechcea (Frozinone, 134).

DUELUESI XHURIÇ –

Një gjigant prej gati dy metrash, i vështirë për t’u mbajtur në çdo zonë të fushës. Milan Xhuriç, qendërsulmuesi i Veronës është lojtari që ka fituar numrin më të madh të dueleve në këtë fazë të Serisë A: 135. Është kurioze të shohësh se si pas tij ka njerëz me role dhe karakteristika të ndryshme: Frendrup i Xhenoas është në kuotën 127, ndërsa Kvara ndalon në 120.

QARKULLUESI DI LORENCO –

Kush tha që një “regjisor” duhet të veprojë domosdoshmërish përballë mbrojtjes? Anësori i Napolit (dhe kapiteni), Xhovani di Lorenco është më i miri në Serinë A për numrin e topave të luajtur: 1592. Pas tij ka shumë mesfushorë (Çalha, Pesina, Kristante, Barela, De Ron dhe Lobotka) dhe disa qendërmbrojtës me këmbët e edukuara (Tomori është i 4-ti, Beukema i 7-ti dhe Mançini i 8-ti).

KIRURGU ÇALHANOGLU –

Është e vërtetë që Di Lorenco luan më shumë topa se turku, por saktësia është diçka që i takon një numri 10. Hakan Çalhanoglu sot dominon në mesfushë, por dikur e diktonte kohën e lojës menjëherë pas sulmuesve. Dhe mund ta shihni: 1521 topa të luajtur, 1122 pasime të suksesshme (Tomori është i dyti me 1034).

Përgatiti: NISLI GJINI- PANORAMASPORT.AL