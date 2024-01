Opinioniste në “Big Brother VIP” krah Arbër Hajdarit? Deputetja Ori Nebijaj reagon për herë të parë: Politika më kanë mësuar…

Këtë të shtunë me 13 janar do të startojë “Big Brother VIP 3”, i cili do të jetë nën moderimin e Ledion Liços.









Prej disa ditësh në rrjet po qarkullojnë lajme se opinionistët e këtij spektakli do të jenë Arbër Hajdari i cili ka qenë edhe “BBV 1” dhe “BBV 2”, ndërsa krahas tij do të jetë deputetja Ori Nebijaj, të cilën këtë herë do ta shikojmë më rolin e opinionistes.

Gjatë një interviste të zhvilluar së fundmi, Nebiaj ka treguar se do ta ketë shumë më të lehtë të jap opinionin e saj për banorët pasi sipas saj politika e ka mësuar të jetë e paanshme dhe e drejtë, ndërsa u shpreh se do ta ketë më të lehtë të eksperiencë pasi ka në krah Arbrin i cili tashmë ka një eksperiencë 2 vjeçare si opiniomnist i këtij spektakli.

“Më kishte marrë malli të them të drejtën edhe pse politika të mban të angazhuar me median edhe pse unë kam qenë disi më e tërhequr për shkak të situatave politike në fakt parlamenti nuk e ka kryer të gjithë funksionin e tij, po nuk kam qenë shumë pjesë për shkak të situatës politike të krijuar… Jam shumë e lumtur që ma bënë këtë ofertë dhe ishte e vetmja gjë që do më bënte të rikthehem dhe do ta kem më të lehtë tani që Arbër Hajdari është një opinionst me eksperiencë… Media, por edhe politika më kanë mësuar vijën e kuqe mes të qenurit neutral dhe profesional në rolin e opinionistit nuk ka tifozëri dhe as çështje personale, të qenurit i drejtë dhe asnjëherë pal kam përshtypjen se edhe publiku këtë do.”- tha ajo.

Kujtojmë që Bradhi, Romeo Veshaj, Adelina Tahiri, Roza Lati, Julian Deda dhe shumë personazhe të tjera po përfliten që do të bëhen pjesë e “BBVIP 3” në garën për të fituar ccmimin e madh prej 100 mijë eurosh.