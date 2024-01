“Të gjithë mund të kishim vdekur”, trajneri i Gambias zbulon si u shmang tragjedia gjatë fluturimit me avion

Trajneri i Gambias, Tom Saintfiet në një intervistë për “Het Niewsblad” ka zbuluar se ai së bashku me skuadrën mund të kishin humbur jetën gjatë një fluturimi.









“Ne të gjithë mund të kishim vdekur. Të gjithë na zuri gjumi shpejt. Pata një ëndërr ku riktheva jetën time. Pas nëntë minutash, piloti vendosi të bënte një ulje emergjente sepse nuk kishte oksigjen në bord. Disa lojtarë nuk u zgjuan menjëherë pas uljes. Ne pothuajse kishte helmim nga monoksidi i karbonit. Edhe gjysmë ore fluturim dhe të gjithë do të kishim vdekur”, deklaroi Saintfiet.

“Sapo hymë në avionin e vogël që ishte marrë me qira për të na transportuar, vumë re nxehtësinë e madhe që na pikonte nga balli. Nxehtësia çnjerëzore, e përzier me mungesën e oksigjenit, la shumë njerëz me dhimbje koke të forta dhe marramendje. Menjëherë pas kësaj, shumë ranë në një gjumë të thellë, por sapo ishim në ajër, situata u përkeqësua. Piloti nuk kishte zgjidhje tjetër se sa për të nisur një ulje emergjente në aeroportin e Banjul, vetëm nëntë minuta pas ngritjes. Për fat shkoi mirë, nëse nuk do të kishte qenë për të, pasojat do të ishin të mëdha. Ne e dimë se çfarë mund të kishte ndodhur nëse do të ishim ekspozuar për një kohë të gjatë pa oksigjen. Jemi të lumtur që të gjithë janë mirë, por kjo është një situatë për të cilën AFCON duhet të përgjigjet”, thuhet në deklaratën e Federatës së Gambias.

