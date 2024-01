11 sjelljet që tregojnë se në zemrën e burrit tuaj është një grua tjetër!

Ai është aty në momente të papritura

Është e vështirë të planifikosh një datë paraprakisht. Pastaj befas, ai dëshiron t’ju takojë në një kohë të papërshtatshme si ora 3 e mëngjesit.

Ai me të vërtetë mbron celularin e tij

Sapo celulari i tij vibron, ai e merr shpejt para se të mund të shikoni. Ai madje është i gatshëm të kthejë trupin e tij për t’ju mbuluar që të mos bini në sy.

Sipas tij, privatësia është shumë e rëndësishme

Ai kërkon të mos etiketohet në rrjetet tuaja sociale ose as nuk dëshiron të bëjë një foto me ju. Jeta e tij personale duket shumë private.

Puna e tij është gjithmonë me kohë të zgjatur.

Kjo është gjithmonë arsyeja kur ai anulon një takim me ju. Por mos u habitni nëse ai papritmas zgjedh t’ju takojë më vonë, sepse ai ‘sapo mbaroi punën’.

Të gjitha tregimet tingëllojnë gjithmonë mahnitëse

Është e pamundur që diçka magjike të ndodhë çdo ditë. Por historitë që dalin nga goja e tij janë gjithmonë të jashtëzakonshme dhe të bëjnë të habitesh. A është e vërtetë?

Takimet tuaja gjithmonë përfshijnë festa ose alkool

Ai nuk dëshiron të të takojë pasdite me një filxhan kafe. Ai zgjodhi të argëtohej dhe dukej sikur nuk kishte kohë për ta njohur më thellë.

Është shok i ngushtë me të gjithë ish-at e tij

Në të vërtetë, ndarja nuk do të thotë që duhet të jeni armiq. Por të gjithë ata? A është e vërtetë? Nuk kishte asgjë që e lëndonte vërtet. Mund të jetë që ai është afër tyre për arsye të tjera.

Ai kurrë nuk ju prezanton me miqtë e tij

Edhe pse ai fliste gjithmonë për miqtë e tij, ju nuk njihje asnjë prej tyre. Sigurisht, ai nuk dëshiron të ketë një lidhje shumë të thellë me ju.

Ai ndjek shumë femra në rrjetet sociale

Kohëzgjatja e tij në Instagram është e mbushur me femra të veshura me bikini dhe selfie të bukura . Komentet që ai dha ishin të mbushura me emoji zemre dhe puthjesh.

Ai është shumë i hapur të flasë çdo gjë për të kaluarën e tij

Është mirë të jesh i hapur, por nëse ai nuk ka aspak frikë të lëndojë ndjenjat e tua? Dukej sikur nuk i interesonte vërtet.

Përmbajtja e bisedës është si copy paste

Madje duket si mesazhe të padëshiruara që përfundojnë me “Dërgo këtë mesazh ose do të jesh i përhumbur…” Ndoshta për të biseda juaj nuk është e veçantë.

Nuk ka kuptim të tolerosh qëndrimin e tij, kjo. Ky lloj tipi është e qartë se nuk ju respekton. Mos humbisni më kohë dhe kushtojini vëmendje djalit të ardhshëm të këndshëm.