FOTO+EMRI/ “Gjente vajza të mitura dhe i…”-Pjesë e grupit që trafikonin për prostitucion vajza të mitura, kush është shqiptarja e arrestuar nga policia greke!

Sipas policisë greke, shqiptarja gjente vajzat e mitura dhe i prezantonte ato me dy shtetasit grekë të cilët fillimisht kryejnë disa herë marrëdhënie seksuale me të miturat, veç dhe në grup, e në vazhdim i nxirrnin fotot e tyre në faqet pornografike kur edhe mbyllnin takime erotike në të cilat të miturat kryenin marrëdhënie seksuale me klientë të ndryshëm kundrejt shumave të parave.