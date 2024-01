Nuk hani mëngjes? Ja dëmet që i shkaktoni shëndetit tuaj duke shmangur këtë vakt të rëndësishëm

Mëngjesi është vakti më i nevojshëm për të gjithë ne. Ai i jep trupit tonë një shtysë dhe me menunë e duhur, mund të përmirësojë shëndetin tonë.









Por çfarë ndodh kur ne e anashkalojmë mëngjesin?

Ju po e privoni trupin tuaj nga lëndët ushqyese thelbësore

Mëngjesi është një vakt i mirë për të marrë lëndët ushqyese të nevojshme për trupin tuaj. Fibrat, vitaminat dhe elementët gjurmë që ju ndihmojnë të kaloni ditën janë disa nga ato substanca që çdo organizëm ka nevojë. Pra, nëse nuk hani mëngjes, atëherë me siguri nuk merrni elementët e nevojshëm dhe për rrjedhojë, në planin afatgjatë, shëndeti juaj do të ndikohet.

Metabolizmi juaj nuk zgjohet

Ekspertët thonë se mëngjesi ju ndihmon të digjni më shumë kalori. Është vakti i parë që trupi merr pas gjumit, kështu që zgjon edhe metabolizmin e tij. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që automatikisht do të digjni më shumë kalori.

Fillojnë dëshirat për ushqime jo të shëndetshme

Mosngrënia e mëngjesit mund të shoqërohet me zgjedhje jo të shëndetshme, si ëmbëlsirat ose ushqimet me shumë yndyrë. Nuk duhet të harroni se organet dhe kockat tuaja duhet të ushqehen siç duhet në mënyrë që të funksionojnë mirë. Me një mëngjes të mirë, pra, do t’u jepni atyre atë që u nevojitet për të qenë të shëndetshëm, por gjithashtu do të mbani të qëndrueshme nivelin e sheqerit në gjak dhe për këtë arsye nuk do të bini kokë e këmbë në katrahurë.

Kortizoli rritet

Nëse kjo ndodh, atëherë do të shfaqet rezistenca ndaj insulinës dhe si rezultat do të jeni të uritur gjatë gjithë ditës. Prandaj, një mëngjes i ekuilibruar është mënyra më e mirë për të nisur ditën dhe për ta vazhduar atë pa u ndjerë të lodhur dhe të uritur.

Nivelet e aciditetit rriten

Nëse stomaku juaj nuk ka ushqim për t’u përpunuar, atëherë acidi i tij do të ngrihet lart në muret e zonave të afërta dhe në fyt dhe kështu do të ndjeni urth dhe gulçim.

Shpesh do të keni dhimbje koke dhe marramendje

Nëse nuk keni energjinë trupin tuaj, truri do të reduktojë funksionimin e qelizave të trurit dhe kjo do t’ju shkaktojë dhimbje koke të forta dhe marramendje për disa orë.