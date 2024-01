Uanda Nara zbulon sekretin si kaloi nga Maksi Lopez te Ikardi: Kishte katër telefona për të dashurat, ishin të dy bashkë kur…

Uanda Nara dhe Mauro Ikardi kanë përjetuar në këto vite një histori shumë të pazakontë bashkë. Një histori kur ajo kaloi nga krahët e Maksi Lopez, në ato të sulmuesit tjetër argjentinas, duke u divorcuar me të. Një lidhje që kishte nisur në fakt në mënyrë shumë të çuditshme, të nisur nga ajo, siç ka zbuluar vetë në një emision televiziv të motrës së saj, Zaira.









“Ne ishim shumë miq, por kishte një lloj kimie në ajër, nuk dija nëse isha vetëm unë, apo nëse do të kishte qenë një tjetër, pasi në ato momente, ai do të bënte xhiron e gjysmës së Europës. Më tha se kishte katër celularë, pasi i ndante të dashurat me kontinente, ishte i çmendur.

Ishim miq, por unë kisha filluar menjëherë të hidhesha në veprim. Një herë e ftova në barkën tonë, ishim shumë atje, nuk dua të them emrin e askujt. Ishte edhe ish-burri im, Maksi Lopez dhe pikërisht në ato momente është shkrepur fotoja e famshme në të cilën jemi bashkë.

Në një moment, Mauro më la telefonin dhe shkoi të merrte një altoparlant. Në atë moment kishte dy telefona, një që ishte për punën dhe tjetri për të dashurat. Unë pashë nga një anë, pastaj nga tjetra dhe ia hodha në ujë. Rreth orës 18:00, nisi të çonte çdo mbulesë në barkë dhe të kërkonte telefonin. Edhe unë po e kërkoja, më shumë se të tjerët. Por telefoni ishte zhdukur”, tregoi duke qeshur Uanda Nara se si kishte mposhtur “konkurrencën” kur po mendonte të kalonte nga Maksi Lopez te Mauro Ikardi.