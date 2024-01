Zbardhet debati pa media/ Noka përplaset me Bardhin! Nënkryetari i Rithemelimit: Duhet ashpërsim i aksionit! Kreu i Grupit: Jo, kur të ezaurohen…

Në takimin e sotëm të zhvilluar pa media të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, të përbërë nga deputetët e Bardhit dhe Berishës, nuk kanë munguar as përplasjet, e një prej tyre ka qenë mes kreut të grupit dhe deputetit Flamur Noka.

Mbledhja është zbardhur nga gazetari i News24, Osman Stafa dhe në një moment të saj, deputeti Noka është shprehur se duhet të ketë një ashpërsim të aksionit opozitar në Kuvendit.

I përjashtuari i vetëm në rrugën drejt bashkimit të PD është dyshja AliBrava ka shtuar Noka.

Noka:

Jam dakord edhe me Bledjonin edhe me Dashin që të këtë një ashpërsim të aksionit tonë në Kuvendin e Shqipërisë. Sa i përket Sali Berishës, ai e ka zgjidhur vetë këtë çështje dhe patjetër që duhet të bëjmë opozitë përgjatë gjithë ditës dhe jo vetëm me protestën pasdite. Siç e përmendi Gazi po bëhet përpjekje për tu bashkuar fronti opozitar dhe po ecet në këtë drejtim. Partia Demokratike mund të konsiderohet e bashkuar, sa kohë jemi të gjithë një grup dhe të gjithë në një objektiv. Ka vetëm një përjashtim nga bashkimi, dyshja AliBrava. Ata janë të keqpërdorur të Edi Ramës dhe jo opozitar.

Kjo ide e Nokës dhe e disa deputetëve të tjerë nuk është pranuar nga kreut i grupit, Gazmend Bardhi, i cili është shprehur se ashpërsimi i aksionit opozitar duhet të ndodhë pasi të jenë ezauruar të gjitha fazat dhe mjetet e tjera.

Bardhi:

Unë mendoj që ashpërsimi i aksionit opozitar duhet të ndodh pasi të kemi ezauruar të gjitha fazat dhe mjetet e tjera. Ne kemi shprehur gatishmërinë për zgjidhje dhe duhet të eksplorojmë çdo mundësi në këtë drejtim. Mendoj që ende nuk jemi ne fazën për të kaluar në përshkallëzim. Mendoj që përshkallëzimi duhet të ndodh atëherë kur të jetë djegur çdo mundësi për zgjidhje. E drejta është në anën tonë në këtë moment dhe nuk duhet të bëjmë veprime që tejkalojnë të drejtën tonë. Sa i takon diskutimeve mbi bashkimin e partisë, ne jemi bashkuar në grupin parlamentar, dhe sigurisht do bashkohemi edhe në parti. Por këtë duhet ta bëjmë duke diskutuar hapur me njeri tjetrin, pa i ndërhyrë njëri tjetrit, edhe pse e kuptoj që është një temë që ka emocione. Por diskutimet duhet të jenë racionale, që nxisin bashkimin dhe jo përçarjen.