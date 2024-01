“Big Brother Vip 3”/ Pas Arbanës, vjen reagimi me “spec” i Eduart Grishajt: Uroj ta vazhdoni rrugën…

Sonte në mbrëmje, nis edicioni i tretë i formatit “Big Brother Vip Albania 3”, ku pritet shumë supriza dhe risi.









Pak më parë, nëpërmjet një reagimi në rrjetet sociale, moderatorja Arbana Osmani, ku ndër të tjera i uroi suksese mikut të saj të vjetër, Ledion Liço, i cili do të moderojë këtë sezon spektaklin.

“Sonte fillon aventura e BB Vip, një aventurë e jashtezakonshme televizive, pjese e se ciles kam patur fatin dhe privilegjin të jem per shume vite me rradhë.

Perjetë falenderuese dhe mirenjohëse Tanit që me zgjodhi atehere kur besim te une nuk kishte askush, dhe Lorit e Sares me te cilat vazhduam per dy vite t gozhdojme shqiptaret para ekranit per muai me rradhe duke bere bashke gjithe familjen.

Shume suksese sonte mikut tim te vjeter @mr.ledionlico i dhe gocave te mia @lorinamixha @kristina.mere @petrina.gorica, you’ll do great, as alëays!

E në fund faleminderit juve, ndjekësve te mi, per te gjithe vleresimin dhe dashamiresine karshi meje. Ju lexoj dhe ju shoh gjithmone. Ju dua”, shkruaj Arbana.

Pas saj, ka ardhur edhe reagimi i Eduart Grishajt, i cili sezonin e kalur ishte regjsori Big Brother. Grishaj përpos urime ka edhe disa kunja.

“Shumë suksese stafit të ri dhe të vjetër të Big Brother Albania. Uroj ta vazhdoni rrugën ne autostradën që krijuam në vitet e kaluara. Kurse bashkë takohemi me projekte të reja këtë vit. Mirupafshim Yjee”,- ka shkruar Grishaj bashkangjitur një foto të tij brenda shtëpisë së “Big Brother” në edicionin e kaluar.