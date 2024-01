Liridon Latifi nuk do të luajë në takimin e radhës në kampionat. Edhe pse lojtari shënoi gol, ai nuk do të jetë në takimin me Teutën.









Futbollisti ka marrë kartonin e verdhë, duke plotësuar numrin katër të kartonëve të verdhë.

Sulmuesi kosovar që ka shënuar tri herë në këto dy sfida do të jetë mungesa e madhe në sfidën me Teutën, po në Durrës.

