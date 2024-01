”Zoti na riktheu buzëqeshjen”- Disa javë pasi e ëma ndërroi jetë, Anna Lika jep lajmin e mirë

Vetëm disa javë më parë familja Gjoni ka qenë në ditë zie, pasi motra e Ingrid dhe Inisit, Ilda ka ndërruar jetë në moshë të re.









Pas këtyre ditëve mesa duket tashmë një gëzim ka ardhur në shtëpinë Gjoni dhe lajmin e ka bërë të ditur vetë aktorja Anna Lika.

Përmes një postimi në InstaStory, ajo ka treguar se zoti i ka rikthyer buzëqeshjen pasi është bërë teze.

“Mes këtyre ditëve kaq të trishta për ne, Zoti na riktheu buzëqeshjen me ty drita jonë e vogël. Mirë se erdhe në jetë Zeina, tezja të do shumë”- shkruan Anna krahas fotos me të së voglës.

Kujtojmë që as vajza e Ildës, Anna dhe as motrat Gjoni nuk kanë zbuluar akoma shkakun e vdekjes se të shtrenjtës së tyre.