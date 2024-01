Anëtar i mafes greke, kush është Vangelis Zampounis që u ekzekutua me mbi 90 plumba

Anëtari i mafies greke, 44-vjeçari Vangelis Zampounis, i njohur me pseudonimin “Zambon” u ekzekutua në një nga kontratat më të shtrenjta të vdekjes gjatë natës, jashtë një karburanti në Neo Kosmos në orët e para të së dielës.









Kjo nuk ishte hera e parë që organizohej atentat ndaj tij, por këtë autorët arritën ta eliminonin. Duhet theksuar se vetëm jashtë makinës janë gjetur 97 gëzhoja, brenda ka të tjerë që do të numërohen në laboratorët e mjekësisë ligjore.

Siç ka rezultuar, makina e viktimës ka pasur materiale blinduese të dobëta. Megjithatë, në bagazhin e makinës së viktimës u gjet edhe një kallashnikov ushtarak.

Ai u sulmua pesë vjet më parë. E hënë, 29 tetor 2018, një furgon i bardhë i afrohet makinës së Vangelis Zampounis e cila është e parkuar jashtë një zyre të kompanisë së naftës në bregdetin e Kondilit në Pire. Ekzekutorët do të qëllojnë, por kallashnikovi do të bllokohet, duke sjellë 3-4 plumba dhe duke plagosur 38-vjeçarin në këmbë dhe në krah. Viktima e mundshme mbante marrëdhënie me “Bella Mafia” i cili ishte vrarë një muaj më parë.

Asokohe, emri i 40-vjeçarit Vangelis Zampounis ishte dëgjuar edhe në dëshminë e “Litsa”, një e afërme e një drejtuesi të mafies greke, e cila zbuloi një pjesë të madhe të veprimtarisë së tij kriminale. Sipas dëshmisë së saj, i afërmi i saj kishte kërkuar të fotografonte kryetaren e Apelit Paraskevi Kalaitzi, e cila gjykoi çështjen e rrëmbimit të Panagopoulos dhe t’i tregonte fotografitë e saj 40-vjeçare atëherë me qëllimin për ta vrarë.

Kontrata e vdekjes nuk u ekzekutua , pasi në nëntor 2012, 40-vjeçari u arrestua për armëmbajtje. Më 22 nëntor 2012, një bombë e fuqishme shpërtheu në shtëpinë e zyrtarit gjyqësor në Holargos. Në buletinet informative të zyrtarëve të policisë greke, ka pasur dëshmi se viktima ka marrë pjesë ose ka dhënë pëlqimin për vrasjen e Vassilis Stefanakos dhe atë të Manolis Karagiannis.

Pesë vite më vonë, tentativa e dytë kundër 44-vjeçarit rezultoi e suksesshme. Atij i është bërë “pritë” sapo ka dalë nga karburanti dhe ka hipur në makinë me kallashnikov ndërsa autoritetet kanë gjetur 97 gëzhoja vetëm jashtë automjetit. Makina e 44-vjeçarit ishte e blinduar , vendi i ngjarjes u rrethua dhe oficerët e vrasjeve filluan të kërkojnë prova.

Ekzekutimi ka qenë profesional, ka zgjatur disa sekonda dhe menjëherë autorët janë zhdukur nga një zonë e ruajtur teorikisht shumë mirë me patrulla të shpeshta. Pika e karburantit ndodhet në kryqëzimin e rrugëve Ilia Iliou dhe Frantzi. Autoritetet, të cilat kanë nisur një gjueti për të përcaktuar rrugën e arratisjes së autorëve, gjetën automjetin e autorëve të djegur në Dafni.

Policia po mbledh materiale nga kamerat e sigurisë që kanë regjistruar momentin e ekzekutimit, si dhe lëvizjet e autorëve para dhe pas vrasjes, ndërsa ka marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitarit një taksist, i cili në atë moment ndodhej në pikën e karburantit.