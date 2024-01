Fotot nga paparazzi/ Deputetja e PD e pandarë nga bashkëshorti edhe në angazhimet e përditshme

Orjola Pampuri ka folur shpesh në publik për raportin që ka me bashkëshortin e saj.









“Dashuria ime vijon me tim shoq këto vite por fëmijëria ime ka qenë jashtëzakonisht e bukur. Jam rritur me një dashuri, të them edhe e përkëdhelur, e pranoj edhe këtë pasi nuk më është thënë kurrë jo. E tillë është edhe sot me tim shoq.

Ndonjëherë më thotë je e përkëdhelur. Por, nuk e kam me tepri pasi di ta menaxhoj atë përkëdheljen, di të kërkoj aq sa duhet, di të pranoj aq sa duhet”, është shprehur Pampuri.

E duket se një fakt të tillë e tregon me aq thjeshtësi edhe kjo foto. Çifti është fotografuar nga paparaci ynë, teksa edhe në të përditshmen e tyre, ndonëse të zënë me punë, disa angazhime zgjedhin ti kryejnë së bashku.

Si një ndër çiftet që shpesh kanë folur në publik për këtë historie, kjo foto, duket si tabloja më e bukur e kësaj dashurie.