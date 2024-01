Ishte dëbuar në 2020, por ishte kthyer sërish në Itali me dokumente false, vihet në pranga 27-vjeçari shqiptar me çështje të shumta ligjore lidhur me drogën

Dy ditë më parë, Karabinierët e Seksionit të Radiomobilave të Kompanisë Parma në Itali arrestuan një 27-vjeçar shqiptar pasi ishte kthyer ilegalisht në territorin shtetëror pas një dekreti dëbimi të urdhëruar nga gjyqtari me “shoqërimin e tij në kufi”.









Ai ishte dëbuar në vitin 2020 pas një dispozite të lëshuar nga Gjykata e Apelit të Bolonjës dhe ekzekutuar nga Shtabi i Policisë së Parmës, me shoqërimin në portin e Ankonës dhe u riatdhesua në bordin e një anijeje për në Durrës, por 27-vjeçarit nuk i pëlqente shumë qëndrimi në Shqipëri dhe vendosi të rikthehej në Parma ku kishte kaluar një periudhë të gjatë, e karakterizuar edhe nga çështje të shumta ligjore lidhur me drogën.

Shqiptari, i ndaluar në një Mercedes, i ka pajisur karabinierët me një leje drejtimi shqiptare me të dhëna personale të rreme. Megjithatë, karabinierët filluan të dyshonte për sjelljen e djalit dhe vendosën të hetonte më tej duke i nënshtruar atij testet e kërkuara të fotografisë me gjurmë gishtash.

Analiza e gjurmëve të gishtave zbuloi identitetin e vërtetë të shqiptarit dhe parregullsinë e tij në territorin italian, të rënduar nga ndalimi i rihyrjes në zonën Shengen deri më 16 dhjetor 2025.

I shpallur i arrestuar pas një nate të kaluar në dhomat e Strada Fonderie, doli para gjyqtarit i cili vleftësoi masën e sigurimit arrest shtëpiak.