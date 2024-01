“Më ka mësuar mami me edukatë, por s’më plas tr*pi”/ Roza Lati sqaron sherrin me Ledjonën: Desh më puthi në buzë, por s’jam lesbike! Është dhi e egër se mund ta kenë lënë burrat

Që në ditën e dytë të nisjes së reality show-t, “Big Brother VIP 3”, kanë nisur debatet dhe përplaset me tona të ashpra mes disa prek konkurrentëve.









Pas debatit mes gazetares Ledjona Xheladinaj dhe moderatores Roza Lati, kjo e fundit ka sqaruar për banorët e tjerë se çfarë ndodhi mes tyre.

Debati nisi teksa Ledjona e cilësoi Rozën si “lilipute”, ndërsa vijuan përplasjet me njëra tjetrën. Pas debatit, Roza po sqaronte te banorët e tjerë se çfarë ndodhi, duke e ofenduar Ledjonën.

Roza: Më ofendoi ndërkohë vetë është si m*t. Më tha mua je lilipute e vogël, zemër thash hijen e kam të madhe

Ilnisa: Pse e lejove?

Roza: Kush ia lejoi mi por do të ofendojë. Po sillesha shumë mirë thash je shumë e butë, kjo tipja nuk kuptoka me të mir, qenka tabelë qitje. Okej, no problem. A kam nejt urt unë, jo! Le të më thonë lilipute kur të më vejnë për poshtë, jo tani. Ka një ‘body language’, që…hajde Drin se dua një mendim me ty.

Drini: Nuk duhet të ndikohesh

Roza: O jeta ime më tha mua ti rri para pasqyrës, ndërkohë që është e lyer vet. Lale kur do të më ofendosh duhet ta kapesh diku që ti vetë nuk e ke. Jetojmë me një shpi zemër. Më ka mësuar mami im me edukatë dhe butësi, jemi njerëzor. Këtë shembull duhet të jap që ‘let it go’, secili tregon veten e vete. Desh më puthi në buzë, zemër ‘thank you’ se s’jam lesbike. Po më pyeste Meritoni i thash që si i ndan banorët thash më duket si xhungël dhe i ndava secilin, për Ledjonën duke ngritur flamurin e bardhë, je e butë dhe e brishtë thash, jashtë ke mburojë me gjemba. Unë prap e mora me të mira, impaktin e parë e ke pasur negativ, nuk ha pykë.

Unë i thash jam shqiponja se s’më plas t*api, avash tha se s’të kam pa akoma. Më tha një fjalë një gjest, i thash zemra kur je duke lujt me top mos e gjuaj lart, mos më prek mua tha më kapi dorën. Mbase është anti-sociale dhe mund të jetë dhi e egër, mund ta kenë lënë burrat gjithë jetën. Ajo femër ka nevojë për dashni, ‘love’ është arsyeja për çdo gjë, dhi e egër, hajde se ja tregoj unë. Mu kthye se i thash Ledjana, mua mos ma ngatërro emrin, i zura be.