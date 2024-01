“Shpreh keqardhje që nuk e ka lexuar shqetësimin tonë”/ Bardhi shpërthen ndaj Begajt: Ishte provokim i ulët i Presidentit ndaj opozitës

Gazment Bardhi ka folur për mediat pas tensioneve të krijuara pak momente më parë në sallën e Kuvendit.









Bardhi ka drejtuar akuza ndaj Kreut të Shtetit Bajram Begaj, i cili kishte planifikuar të mbante një fjalim drejtuar Kuvendit sot.

Sipas tij ky fjalim ishte një provokim i ulët nga ana e Presidentit të Republikës pasi sipas tij ai është njoftuar prej kohësh se Kuvendi nuk funksionon normalisht.

Ai theksoi se nëse Bajram Begaj zgjedh të sillet si vartës i Edi Ramës, atëherë ai do të trajtohet si i tillë nga opozita.

“Sesioni nis në të njëjtën gjendje për shkak të mohimit të të drejtave të opozitës dhe së dyti për të mis bërë funksional komisionin e reformës zgjedhore.

Ndërsa bërtasin për lista të hapura, listat nuk hapen por Ramës i jepet pushteti në tavolinë. Nuk ka as sistem proporcional. Është një skenar i parë në 2020.

Ne jemi njohur përmes medias që presidenti do të jepte mesazh. Shpreh keqardhje që Begaj nuk e ka lexuar shqetësimin tonë, dhe prezenca për herë të parë, dhe pse e kishim njoftuar për aksionin, zgjedh tani për t’u drejtuar me mesazh.

Ishte provokim i ulët i presidentit ndaj opozitës. I bëj thirrje presidentit të heqë dorë nga sjellja e tij si palë dhe të respektojë kolltukun e kreut të shtetit ku është ulur.

Nëse me aktet do të dalë si vartës i Edi Ramës, nga opozita do të trajtohet i tillë.

E përshëndes prezencën e ambasadorëve, dhe dua të garantoj se kanë nxitur palët për dialog”, tha Bardhi.