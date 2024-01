“Babain e vajzës e kam xhan”-Ish-partneri shpërthen ndaj Ledjonës: Je fallco! Pse mashtron, ti ke hapur padi për të marrë vajzën…

Gazetarja, Ledjona Xheladinaj konkurrentja e “BBV”, ditën e sotme ka ndarë historinë e saj me ish-partnerin.









Romeo ishte ai që e pyeti për raportin që ka ajo me ish-partnerin me të cilin ka edhe një vajzë.

Pjesë nga biseda:

Romeo: A e ke xhan babain e vajzës?

Ledjona: Patjetër, sepse kam kaluar momentet më të bukura.

Romeo: Bravo!

Ledjona: Është babai i fëmijës tim.

Romeo: Prandaj po të pyes.

Ledjona: Ne kemi edhe komunikim për vajzën.

Romeo: Ai është me dikë tjetër?

Ledjona: Ai është me dikë tjetër tani, ka krijuar jetën e vet.

Egla: Është shumë e rëndësishme për fëmijën.

Ledjona: Për fëmijën është shumë e rëndësishme se sido që të jetë puna nuk mund të mohosh babain ose nënën.

Ish-partnerii Ledjonës ka reaguar duke e quajtur të shtirur rrëfimin e saj. Madje ai është shprehur se Ledjona e ka ushqyer vajzën me urrejtje ndaj tij dhe se ka kohë që nuk e sheh.

Komenti:

“Sa fallco që je pse mashtron dhe të beson një publik i tërë ty, kur unë si prind nuk e di ku jeton vajza ime dhe me kë e ke lënë ti sepse ti vajzë s’ke komunikim me mua fare dhe vajzës ja ke prerë komunikimin me mua dhe mos u shtir aty se e dinë të gjithë cfarë babai isha dhe jam unë dhe sa pranë i kam qëndruar asaj vajzës që ti i ke futur sot urrejtje për mua para disa ditësh ti ke hapur një padi për të marrë vajzën pa firmën time, pse nuk tregon ralitetin aty?”