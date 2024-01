Ka pak kalori dhe është i pasur me fibra bimore e vitamina! Çfarë është qumështi i bajames dhe përfitimet shëndetësore që merrni nga konsumi

Ka shumë të ngjarë të keni vënë re se vitet e fundit, përveç qumështit të zakonshëm me origjinë shtazore, në frigoriferët e supermarketeve mund të gjeni një përzgjedhje të gjerë të llojeve të ndryshme të qumështit.









Një prej tyre është qumështi i bajames. Historia e qumështit të bajames është shumë e vjetër. Në Evropën mesjetare konsumohej shpesh, veçanërisht në ditët e agjërimit, ndërsa në Lindjen e Mesme shekuj më parë ishte një pije shumë e njohur, e njohur më mirë si amigdalate.

Ju mund të përdorni qumësht bajamesh në vend të qumështit në recetat e gatimit dhe ëmbëlsirave, por nga ana ushqyese nuk mund të zëvendësojë qumështin në dietën tuaj!

Çfarë është qumështi i bajames?

Qumështi i bajameve përftohet duke shtrydhur bajamet dhe duke shtuar ujë. Ka një strukturë kremoze dhe një aromë të fortë bajameje. Disa kompani shtojnë ëmbëlsues apo edhe ndonjë aromë për shije. Zakonisht qumështi i paketuar i bajameve është i pasuruar edhe me vitamina, kryesisht vitamina A, D dhe B12. Bërja e qumështit të bajames është shumë e lehtë. Mund ta bëni vetë dhe ta ruani për disa ditë në frigorifer.

A mund ta zëvendësoj qumështin e lopës me qumështin e bajames?

Qumështi i bajames mund të përdoret në vend të qumështit në receta gatimi dhe ëmbëlsirash, por nga pikëpamja ushqyese nuk mund të zëvendësojë qumështin në dietën tuaj. Krahasuar me qumështin e lopës ose të lopës, qumështi i bajames përmban shumë më pak proteina (vetëm 1 g proteina në një gotë qumësht bajame në krahasim me 8 g në një gotë qumësht lope) dhe shumë më pak kalcium, përveç nëse thuhet kështu në paketim i pasuruar me kalcium.

Nëse jeni intolerant ndaj laktozës ose nëse ndiqni një dietë vegane dhe dëshironi të zëvendësoni qumështin e lopës, qumështi i sojës është një zgjedhje më e mirë se qumështi i bajames për ju. Në këtë rast preferoni qumësht soje të pasuruar me kalcium.

Analiza e lëndëve ushqyese

Qumështi i bajames ka pak kalori dhe për këtë arsye është një zgjedhje e mirë për ata që përpiqen të kontrollojnë peshën e tyre trupore. Sigurisht, përpara se të blini qumësht bajame, lexoni me kujdes etiketën me etiketën ushqyese, sepse ato që kanë një shije, për shembull vanilje ose çokollatë, zakonisht kanë shumë karbohidrate të thjeshta, pra sheqer. Prandaj, këta qumësht kanë më shumë kalori.

Është i pasur me vitaminë E, fibra bimore dhe përbërës të tjerë fitokimikë me efekte kardioprotektive. Por e vërteta është se nëse hani një grusht bajame do të merrni shumë më tepër lëndë ushqyese sesa të pini një gotë qumësht bajame.

Pra, nëse ju pëlqen shija e qumështit të bajames ose nëse dëshironi një pije me pak kalori, përfshijeni atë në dietën tuaj.