Nëse Roza Lati humbiste bastin do të flinte me banorin e sapo futur në Big Brother VIP, shpërthen konkurrenti i ri: Unë nuk jam objekt…

Rike Roci dhe Roza Lati kishin bërë një pakt së bashku. Duke e ditur se ka akoma banorë që nuk kanë hyrë në shtëpinë e “bigbrother”, Romeo dhe Rikja e kanë vënë në siklet Rozën se nëse humbiste bastin e vënë ajo do të të flinte me djalin e parë që do të hynte në shtëpi.









Dhe hyrja e re ishte ish-konkurrenti i “Për’puthen”, Fation Kuqari.

Fatjon: Unë shoh shumë ëndrra dhe kam frikë nga vetja.

Romeo: Çuni i parë që hyn do të fle me atë që humbet bastin.

Rike: I bie që Roza humbi bastin dhe fle me Fatjonin.

Fatjon: Unë nuk jam objekt, jam njeri.

Banorët: Pse e vure bastin?

Ledioni: Kur vihen bastet është mirë që të mbahen.