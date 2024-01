Prokuroria e Tiranës bën rekurs, kërkon rikthimin të burg të ish-luftëtarit të UÇK-së, Dritan Goxhaj

Prokuroria e Tiranës ka bërë rekurs vendimin e Gjykatës së Apelit dhe ka kërkuar rikthimin të burg të ish-luftëtarit të UÇK-së, Dritan Goxhaj.









Organi hetues ka kërkuar që të ekzekutohet kërkesa e Gjykatës Speciale të Kosovës për ekstradimin e tij.

Shorti ka caktuar si gjyqtar që do të shqyrtojë kërkesën në Gjykatën e Lartë, Ilir Pandën, ndërsa ende nuk është caktuar një datë dhe orar se kur do të zhvillohet seanca gjyqësore.

Gjykata e Apelit rrëzoi më 10 tetor vendimin e Shkallës së Parë dhe refuzoi ekstradimin e Dritan Goxhajt në Hagë.

Togat e zeza vendosën gjatë seancës ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, duke rrëzuar kerkesën për ekstradimin e Dritan Goxhajt nga Shqipëria në Kosovë.

“U vendos heqja e mases se sigurimit “arrest ne burg “, per shtetasin D.G, caktuar me vendimin Nr. 1123 Akti, date 20.07.2023 te Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Tirane. Urdherohet lirirmi i shtetasit Dritan Goxhaj, nese nuk mbahet per ndonje veper tjeter penale”, thuhet në njoftim.