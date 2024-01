Armando Broja po përgatitet për pjesën e mbetur të sezonit, me sulmuesin shqiptar që ende nuk e di nëse do të jetë pjesë e Çelsit apo do të transferohet diku tjetër.









Gjithsesi, 22-vjeçari duket më romantik se kurrë me të dashurën e tij, Xhejd Alisa Uills.

Bukuroshja britanike së fundmi postoi një video në “Instagram” ku tregon mëngjesin e përgatitur nga Broja për të, teksa shkruan: “Ai thjesht është gjithçka”.

VIDEO KËTU